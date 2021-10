Tako bi Putin "pomagal" Evropi zaradi visokih cen energentov

Medtem ko se vse več držav v Evropi spopada z naraščajočimi cenami zemeljskega plina in drugih energentov, želi Rusija izkoristiti stanje in vsiliti svoje rešitve.

Naraščajoče cene zemeljskega plina in električne energije v Evropi lahko ublaži sodelovanje z Rusijo, so po pisanju The Guardiana sporočili iz Moskve. Po mnenju Rusije obstajata dve rešitvi. Prva je, da nemški regulatorji hitro odobrijo delovanje Severnega toka 2, druga pa podpis dolgoletnih pogodb o dobavi z ruskima podjetjema Gazprom in Rosneft.

Severni tok 2

Plinovod Severni tok 2, ki teče po dnu baltskega morja med Rusijo in Nemčijo, je bil dokončan nedavno, za njegovo polno obratovanje pa je potreben še blagoslov pristojnih nemških regulatorjev. To pa bo trajalo še kar nekaj mesecev. Moskva zdaj želi, da se postopki, predvsem varnostni pregledi, pohitrijo in da plin po ceveh steče čim prej. To bi predvsem Nemčiji omogočilo dostop do velikih količin zemeljskega plina.

Dolgoletne pogodbe

Drugi predlog Kremlja je podpis dolgoročnih pogodb o dobavi plina članicam EU. Bruselj je že pred časom skupaj z vladami posameznih članic raje kot podpis dolgoročnih pogodb energente iskal na trgih, kjer se je cena prilagajala trenutni ponudbi in povpraševanju. Ruska podjetja že od začetka niso bila naklonjena ideji in so želela evropske stranke vseeno prepričati, da podpišejo dolgoročne pogodbe, ki v nekaterih primerih države zavezujejo tudi za 25 let. Zaradi podpore evropskih velikanov in Bruslja je bilo v zadnjem času podpisanih malo takih pogodb, vendar Moskva v trenutnem dogajanju vidi priložnost, da se trend obrne.

Kdo je kriv za visoke cene?

Moskva sicer priznava, da je velika rast cen energentov delno tudi posledica trgovanja špekulantov, vendar zanika, da bi bila Rusija vpletena in da je to posledica manjše dobave zemeljskega plina v Evropo. To so v zadnjem času Rusiji očitali tako v evropskem parlamentu kot pri evropski agenciji za mednarodno energijo.