Tajni dokument SDH: Na sledi pravim gospodarjem slovenskih hotelov

Kako je slovenski turizem postal državna skrivnost, ki jo varuje oznaka strogo zaupno? Zakaj tajni dokument Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki ga ne komentira nihče od vpletenih v njegovo nastajanje, namesto združitve, v resnici predvideva razkosanje državnega turizma v nepregledno mrežo, ki bo zakrila sled za pravimi gospodarji slovenskih hotelov? Bo slovenski turizem z izdatno pomočjo državne blagajne spet padel v roke tistim, ki so ga enkrat že zapravili?

Tako se namreč bere "Letni načrt upravljanja turizma za 2019", ki ga uprava SDH, prek državnih sekretarjev Aleša Cantaruttija in Alojza Stane, desnih rok gospodarskega in finančnega ministra, že od poletja ponuja v potrditev vladi Marjana Šarca. Vprašanje je samo, koliko o shemi, ki deluje kot skrbno domišljen paket želja najrazličnejših lobijev, osebno vesta gospodarski minister Zdravko Počivalšek (SMC) in prvi vladni finančnik Andrej Bertoncelj (LMŠ).

Kaj vse bo združevalo turistično superpodjetje?

Slovenski turistični holding oziroma državno turistično superpodjetje, ki mu je oktobra 2017, s sprejetjem "Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma", temeljni kamen postavila vlada Mira Cerarja, naj bi pod isto streho združil:

okoli 400 milijonov evrov vredne slovenske hotele,

ki na leto ustvarijo za okoli 35 milijonov evrov dobičkov,

z njimi pa je v naslednjih letih povezanih še za 277 milijonov evrov poslov pri nabavah in obnovah.

Od sprejetja turistične strategije pred dvema letoma so na slovenskem političnem parketu bolj ali manj enotni, da je upravljanje turističnih naložb na enem mestu načeloma dobra ideja. A tajni dokument SDH, ki ga razkrivamo prvi, na strani 21 predvideva oblikovanje nepregledne mreže odvisnih družb - termalni, alpski in obalni turizem - v katerih bo sled za pravimi gospodarji slovenskih hotelov zakrita.

Toliko bolj, ker se v tajnem gradivu SDH dopušča "možnost, da se na Slovenskem turističnem holdingu (STH) izvede ločitev izvajanja turistične dejavnosti in upravljanja nepremičnin z ustanovitvijo družb, ki imajo v lasti nepremičnine".

Kar pomeni, da državnega turizma znotraj turističnega holdinga ne bi razbili samo geografsko, na termalni, alpski in obalni turizem, ampak bi ob tem ustanovili še tri odvisne družbe - termalne, alpske in obalne nepremičnine.

Borutu Jamniku bo omogočen vstop v turistični holding

Pravi namen ustanovitve nepreglednega holdinga s kar šestimi odvisnimi družbami, v okviru katerih bi se upravljalo z desetimi hotelskimi skupinami, pa se na strani 21 razkrije nekaj vrstic nižje: "Na nepremičninskih družbah se tako omogoči lastniški vstop pokojninskih skladov in zavarovalnic."

Povedano zelo neposredno: vstop Kapitalske družbe (KAD) pod vodstvom nekdanjega vidnega predstavnika podmladka stranke SD Bachtiara Djalila in Modre zavarovalnice pod vodstvom enega najvplivnejših mož državnega gospodarstva Boruta Jamnika.

Jasno je namreč, da bo v Holdingu igro vodil tisti, ki bo obvladoval hotelske nepremičnine, in hkrati iz te pozicije lahko postavljal tudi različne pogoje domačim ali tujim verigam, ki bodo upravljale turistični del ponudbe.

Hočejo, da bi Sava spet postala državna

Za piko na i tajni dokument SDH na strani 18 predvideva tudi to, da bo takšen, nepregleden turistični holding, država izdatno, v višini med 50 in 65 milijoni evrov, zalila z denarjem iz rekordnega proračuna za leto 2020. Velika večina tega denarja - 39,9 milijona - pa bi bila porabljena za vrnitev družbe Sava iz rok mednarodnega finančnega sklada York v letu 2020.

Oziroma, kot zelo direktno piše v tajnem dokumentu, ker SDH podpira Savo, čeprav gre za isto podjetje, ki je državi v postopku prisilne poravnave po zadnjih podatkih dolžno še na desetine milijonov evrov. In ker Sava ob tem ne dobi kredita na trgu, naj bi za njene načrte plačali davkoplačevalci.