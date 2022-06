Ta podjetja so že uvedla skrajšani delovnik v Sloveniji

Nekatera podjetja so prehitela napovedi slovenske vlade in sama uvedla 30- oziroma 32-urni delovnik. Brez zmanjševanja obstoječih pravic zaposlenih.

"Če podjetje s svojim programom ustvarja dovolj dodane vrednosti, potem se lastnik oziroma direktor lahko odloča o boljših pogojih dela za zaposlene," je uvedbo 30-urnega delovnika v svojem novem podjetju za dnevnik Delo komentiral Ivo Boscarol. Hkrati pa je poudaril, da vsesplošna uvedba štiridnevnega delovnika in višja minimalna plača nista mogoča v vseh podjetjih. "Tega gotovo ne bi počel v šiviljski ali turistični panogi," je bil jasen Boscarol.

Kot poroča Delo, pa Boscarol ni edini, ki je že uvedel skrajšani delovnik v Sloveniji. Tuja trgovca Lidl in Hofer sta že pred časom zaposlenim omogočila 36- ali 30-urni tedenski delovnik. S šesturnim delovnikom so eksperimentirali tudi v podjetju Plastika Skaza.

Tudi vladne stranke za normalnejše delo zaposlenih

Skrajšanje delovnika predvideva tudi koalicijska pogodba vlade Roberta Goloba. Cilj je znižati spodnjo mejo ur za polni delovni čas, kar bo podjetjem omogočilo, da uvedejo 30- ali 32- urni delovnik, ne da zaposleni izgubijo pravice iz delovnega razmerja za polni delovni čas.

Slovenija lovi razvito Evropo

Francija, Velika Britanija, Švedska … Veliko najrazvitejših držav v Evropi se je v zadnjih letih spopadlo z idejo o krajšem delovniku. Rešitve so različne od države do države, nikjer pa jih delodajalcem niso vsilili. V Evropi pa, tako kot v Sloveniji, podjetja tudi sama prepoznavajo dodano vrednost krajšega delovnika. Ne samo da podjetja lažje pridobivajo dobre kadre in jih lažje tudi zadržijo, večina delodajalcev poroča, da zaposleni opravijo vse zadane naloge kljub krajšemu časovnem okvirju, ki ga imajo za to na voljo.