T-2: Bili smo prisiljeni umakniti programe Planet TV

V T-2 so bili, kot trdijo, "po neuspelih pogajanjih z medijsko hišo Planet TV in posledično izklopom njihovih treh programov Planet TV, Planet TV 2 in Planet Eva, s 3. januarjem 2024 prisiljeni spremeniti T-2 TV programsko shemo".

S Planet TV so včeraj sporočili, da njihovi kanali na omrežju T-2 zaradi poteka pogodbe o sodelovanju ne bodo več vidni. S podjetja so še sporočili, da si prizadevajo za sklenitev novega dogovora, da bi naročniki T-2 še naprej lahko spremljali njihov program.

"Obveščamo vas, da smo bili v T-2 po neuspelih pogajanjih z medijsko hišo Planet TV in posledično izklopom njihovih treh programov Planet TV, Planet TV 2 in Planet Eva, s 3. januarjem 2024 prisiljeni spremeniti T-2 TV programsko shemo. V družbi T-2 smo ves čas verjeli v pravočasno sklenitev nove pogodbe, vendar je skušal Planet TV s svojim zahtevkom pomembno dvigniti cene in pogoje sodelovanja spremeniti do mere, ki je v družbi T -2 ne moremo sprejeti," so glede poteka pogodbe zapisali v družbi T-2, katerega lastnik je poslovnež Jurij Krč.

T-2: Ne moremo pristajati na tovrstne pritiske

"Pri pogajanjih z medijsko hišo Planet TV in njenimi madžarskimi lastniki smo si v družbi T-2 kljub njihovim drugačnim izhodiščnim zahtevam prizadevali za uveljavitev realnih cen za retransmisijo njihovih programov. V družbi T-2 sicer podpiramo njihove prihodnje razvojne in poslovne načrte, ki izražajo ambicije po večji gledanosti programov, vendar v razumnih in objektivno dogovorjenih okvirih ob realnih zmožnostih trga," so še izpostavili in dodali:

"Posledični izklop programov Planet TV tako izkazuje naše trdno stališče, da kot operater ne moremo pristajati na tovrstne pritiske izdajateljev televizijskih programov. V primeru sprejetja novih pogojev bi morali v družbi T-2 občutno dvigniti tudi cene mesečnih naročnin televizije v naših obstoječih paketih, kar pa nikakor ni v skladu s pričakovanji naših uporabnikov. V družbi T-2 verjamemo, da bomo v nadaljevanju pogajanj s Planet TV uspeli doseči dogovor, s katerim bi našim naročnikom tudi v prihodnje omogočili spremljanje njihovih TV programskih vsebin."

T-2 in Planet TV smo prosili za dodatna pojasnila glede prekinitve sodelovanja. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Leta 2022 27 tisoč evrov dobička in 194 milijonov evrov dolga

T-2 je imel po podatkih poslovnega imenika bizi.si v letu 2022 27 tisoč evrov čistega dobička ter 40,4 milijona evrov dolgoročnih in 153,6 milijonov evrov kratkoročnih dolgov. Podatki za leto 2023 še niso znani.