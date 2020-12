Sindikati grozijo s splošno stavko

Glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je popoldne z veliko večino glasov izglasoval sodelovanje sindikata v splošni stavki, če bi vlada in pozneje DZ posegla v zakonsko opredeljeno uskladitev minimalne plače s 1. januarjem 2021 in bi bil dvig minimalne plače zamrznjen ali preložen, so sporočili iz sindikata.

Skladno z omenjeno odločitvijo se je glavni odbor Sviza danes že preoblikoval v stavkovni odbor. Sviz je sicer eden od sedmih sindikatov, vključenih v Konfederacijo sindikatov javnega sektorja Slovenije, katere predsedstvo se je pretekli petek odločilo začeti priprave na splošno stavko. Kot so danes pojasnili v Svizu, se je med predlaganimi vsebinami sedmega protikoronskega zakona znašel tudi predlog delodajalske strani za zamrznitev minimalne plače, ki ga je prevzela vlada, medtem pa na drugi strani sindikatom ne omogoča pravočasne in enakopravne vključitve v pripravo rešitev ter ignorira njihova stališča, piše STA.

ZSSS se ob možnosti zamrznitve minimalne plače pripravlja na boj

Predsedstvo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) pa je danes izrazilo obžalovanje nad ponovnim izključevanjem sindikatov pri oblikovanju vsebine sedmega protikoronskega zakona in dejstvom, da se v njem pojavljajo predlogi za zamrznitev minimalne plače.

Predsedstvo ZSSS je stanje socialnega dialoga v Sloveniji obravnavalo danes in sprejelo sklep, da nasprotuje kakršnimkoli poskusom zamrznitve minimalne plače in začenja priprave na vse oblike sindikalnega boja, vključno s splošno stavko. Sindikate, združene pod okriljem ZSSS, je pozvalo, naj na svojih organih sprejmejo sklepe o sodelovanju pri tem. Na tej podlagi bo predsedstvo ZSSS o nadaljnjih aktivnostih odločalo 22. decembra in jih, v primeru, da bo zakon zamrznjen oziroma spremenjen, tudi izvedlo.

Vlada je doslej pripravila že šest paketov pomoči za blažitev posledic epidemije, sedmega naj bi v obravnavo v DZ poslala še ta mesec. Kot je razvidno iz osnutka, ki je prišel v javnost, naj bi vanj vključila tudi določbo, po kateri nova formula za izračun minimalne plače naj ne bi bila uveljavljena 1. januarja, ampak šele 1. aprila. To zvišanje pa naj bi še do konca septembra šlo v breme države. To je danes na dnevih slovenskega turizma potrdil tudi državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc.

Predsedstvo ZSSS je danes obravnavalo tudi stanje v pogajanjih o predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi ter sklenilo od odločevalcev zahtevati, naj ga čim prej vložijo v parlamentarni postopek, da bi tako vsem državljanom zagotovili ustrezne pogoje za dostojno preživljanje starosti.

Navzoči na seji so ponovili tudi zahtevo, da se iz zakonodajnega postopka umakne predlog zakona o demografskem skladu. Predlagane rešitve namreč konceptualno in vsebinsko ne rešujejo težav pokojninske blagajne, temveč pomenijo zgolj osnovo za koncentracijo državnih naložb s ciljem, da se prek organov upravljanja to premoženje, s pomočjo politike, lažje politično obvladuje in izkorišča, so še sporočili, poroča STA.