Tožilstvo vložilo obtožnico proti Stojanu Petriču

Specializirano državno tožilstvo je v ponedeljek na koprsko okrožno sodišče vložilo obtožnico zoper pet fizičnih oseb, med drugim tudi zoper lastnika Kolektorja in direktorja časnika Delo Stojana Petriča, so za Siol.net potrdili na specializiranem državnem tožilstvu. Petriču in četverici soobtoženih očitajo zlorabo položaja pri prevzemu družbe Etra, pri katerem naj bi pridobili 1,8 milijona evrov premoženjske koristi.

Da je tožilstvo na okrožno sodišče v Kopru vložilo obtožnico zoper lastnika Kolektorja in direktorja Dela Stojana Petriča, je na Twitterju včeraj zapisal svetovalec na ministrstvu za kulturo in nekdanji poslanec SDS Miro Petek. Na specializiranem državnem tožilstvu so danes za Siol.net potrdili, da je bila v ponedeljek na koprsko okrožno sodišče vložena obtožnica zoper pet fizičnih oseb zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter pomoči pri prej omenjenem kaznivem dejanju.

Spomnimo, kriminalisti so zaradi spornega prevzema Etre že julija 2017 vložili ovadbo proti petim osebam. Poleg Petriča so ovadili še Petra Novaka, prokurista v Kolektor Etri in lastniku podjetja Energotrans, Tomaža Kmecla, direktorja Kolektor Etre in lastnika podjetja Torion, Metoda Smrekarja, nekdanjega lastnika podjetja Transing, in Uroša Stabeja, nekdanjega direktorja podjetja Transing.

Za kaj je šlo pri prevzemu Etre?

Kolektor je družbo Etra 33, ki se danes imenuje Kolektor Etra in proizvaja energetske transformatorje, kupil leta 2010. Takrat je Kolektor postal 75-odstotni lastnik Etre. Kolektor je takoj po prevzemu manjšinske deleže v Etri po nižji ceni preprodal različnim podjetjem, ki so bila povezana z direktorji in vodilnimi v Kolektorju. Delnice podjetja je pokupila vrsta podjetij, poleg Kolektorja in FMR še Energotrans, Torion in Transing.

Zadnjemu je denar za posel posodil Kolektor, Transing je nato z delom posojila nakupil nekaj delnic Etre, preostanek denarja pa je posodil Torionu in Energotransu, ki sta pokupila še preostanek deleža. Te družbe so bile domnevno zgolj "parkirišča" za pravega lastnika, Kolektor. Denar za nakup deleža v Etri si je pri Kolektorju izposodilo tudi podjetje DIFS, ki je bilo tedaj v lasti Petričeve žene. Petrič je v preteklosti sicer poudarjal, da omenjeni posli niso bili sporni.