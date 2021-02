Štirje zahtevki za revizijo oddaje del drugega tira Črni Kal–Koper

Na odločitev družbe 2TDK o priznanju sposobnosti za sodelovanje gradbincev v drugi fazi oddaje glavnih del pri drugem tiru na odseku Črni Kal–Koper so bili vloženi štirje revizijski zahtevki. Vložile so jih družbe, ki jim ni bila priznana sposobnost sodelovanja v tej fazi javnega naročila, so danes sporočili iz 2TDK.

Družba 2TDK je sposobnost za sodelovanje v drugi fazi razpisa za glavna dela na drugem tiru za odsek Črni Kal–Koper priznala avstrijskemu Strabagu s podjetjema Ed Züblin in Gülermak Agirom, Kolektorju CPG v sodelovanju z Yapi Merkezijem in Özaltinom ter turškemu Cengizu. Vsi ti so decembra zeleno luč dobili tudi za odsek Divača–Črni Kal, navaja STA.

Na odločitev 2TDK so zahtevek za revizijo vložile družbe Ginex International, YDA in Unitek, IC Ictas in Gorenjska gradbena družba, so navedli v 2TDK.

Omenjene družbe so zahtevek za revizijo podale že za decembrsko odločitev 2TDK o priznanju sposobnosti gradbincev za gradnjo odseka Divača–Črni Kal, saj jim ni bila priznana sposobnost za nadaljnje sodelovanje na razpisu.

Gradbinci, ki ostajajo v igri za gradnjo drugega tira med Divačo in Koprom, morajo finančne ponudbe oddati do 22. februarja, še spomni STA.