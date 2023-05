Število podjetij lani naraslo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslovni asistent Bizi je objavil finančne podatke za leto 2022, ki kažejo, da se je lani število pravnih oseb povečalo. Na Biziju so aktualni podatki o čistem poslovnem izidu, višini prihodkov od prodaje, višini kapitala, EBITDA in EBITDA-stopnji ter drugi finančni kazalniki tako na voljo že za več kot 238 tisoč slovenskih podjetij.

Po podatkih Bizija je bilo lani ustanovljenih 26.415 novih pravnih oseb, od tega jih ta trenutek posluje še 20.469. Največ jih je bilo ustanovljenih v osrednjeslovenski regiji, ki ji sledita podravska in savinjska regija, najmanj pa v zasavski regiji. V primerjavi z letom 2021 je bilo v letu 2022 ustanovljenih 1.706 več pravnih oseb, kar predstavlja sedemodstotno povečanje.

Znani so tudi podatki za letošnje leto, ki kažejo, da je bilo v prvih štirih mesecih ustanovljenih 9.448 podjetij, največ marca (2.555 podjetij), najmanj pa februarja (2.066 podjetij).

Izbrisanih skoraj 20 tisoč pravnih oseb

Lani je bilo po drugi strani izbrisanih 19.927 pravnih oseb. V primerjavi z letom prej to pomeni 13-odstotno povečanje. Največ jih je bilo izbrisanih v osrednjeslovenski, podravski in obalno-kraški regiji, najmanj pa v zasavski regiji. V prvih štirih mesecih letošnjega leta je prenehalo poslovati 6.268 pravnih oseb, kar je za štiri odstotke več kot v enakem obdobju lani. Največ jih je zaprlo svoja vrata januarja 2023, in sicer kar 1.784.

Bizi je po raziskavi za merjenje obiskanosti spletnih strani MOSS najbolj obiskana poslovna spletna stran v Sloveniji. Iz leta v leto pritegne več predstavnikov poslovne javnosti, ki iščejo koristne finančne, poslovne in kontaktne podatke iz pisarne ali na poti. Bizi je po raziskavi MOSS marca 2023 obiskalo več kot 280 tisoč različnih uporabnikov.