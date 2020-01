Steklarna Rogaška bo ukinila do 200 delovnih mest

Steklarna Rogaška mora zaradi nenehnih sprememb vedenja potrošnikov in trgovinskega okolja povečati učinkovitost poslovanja, zato so se odločili za ukinitev do 200 delovnih mest. Danes so zato začeli posvetovanja z zaposlenimi, ki jih bo morda ta ukrep prizadel, so za STA povedali v steklarni, kjer je trenutno zaposlenih okoli 830 delavcev.

Pojasnili so, da je namen predlaganih sprememb zaščita in podpora samega jedra steklarne. O ukinitvi delovnih mest se bo vodstvo steklarne posvetovalo s predstavniki zaposlenih, podjetje pa bo pri tem v prihodnjih mesecih tesno sodelovalo z delavci in njihovimi predstavniki, poroča STA.

Ti načrti so del programa prestrukturiranja iz decembra lani, katerega namen je zmanjšanje stroškov. V okviru programa bodo po poročanju STA ovrednotili celotno dobavno in distribucijsko omrežje ter poiskali rešitve za izboljšanje učinkovitosti.

"Ker se vedenje potrošnikov in trgovinsko okolje spreminjata, moramo izboljšati konkurenčnost poslovanja in se usmeriti v trajnostno rast. Odločitve, ki smo jih sprejeli in jih objavljamo danes, so bile izjemno težke, vendar menimo, da nam bodo pomagale povečati učinkovitost. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da bomo prizadetim zaposlenim v prehodnem obdobju zagotovili ustrezno podporo," je za STA dejal višji podpredsednik dobavne verige v družbi Mogens Hansen.

Steklarna Rogaška bo ostala pomembno središče za proizvodnjo visokokakovostnih kristalnih izdelkov. Ekipa vrhunsko usposobljenih zaposlenih bo še naprej ročno izdelovala izdelke visokega kakovostnega razreda, so dodali v vodstvu. Podjetje namerava letos tudi vlagati v razvoj steklarne, v načrtu je obnova peči in modernizacija druge proizvodne opreme.

Steklarno Rogaška je leta 2015 kupila družba Fiskars Group, ki pa zaposluje približno 7.300 delavcev v 30 državah, še sklene STA.