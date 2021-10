Ste med potniki, ki jih RyanAir ne spusti več na svoja letala?

Največji evropski letalski prevoznik RyanAir se je odločil, da vseh strank, ki so zaradi državnih ukrepov proti epidemiji koronavirusa zahtevale povrnitev denarja za letalske vozovnice, ne bo več spustil na svoja letala, poroča CNN. V podjetju so zapisali, da prepoved letenja velja za potnike, ki so v zadnjih 18 mesecih zahtevali vračilo denarja za letalske vozovnice od bank in ne od letalskega prevoznika. Prepoved velja za manj kot tisoč oseb z vsega sveta.

Plačajte, ali pa ne boste več potovali z RyanAirom

Pri podjetju izpostavljajo, da so vsem potnikom, katerih potovalni načrti so bili ustavljeni zaradi državnih ukrepov v boju z epidemijo, ponudili možnost drugega poleta ali vavčerje. Težave pa imajo z osebami, ki so se namesto na RyanAir obrnile na banke in zahtevale prekinitev transakcije plačila letalskih vozovnic. Banke so svojim strankam ugodile, RyanAir pa je ostal brez prihodkov. RyanAir zdaj od vseh oseb na seznamu zahteva, da poravnajo neizkoriščene letalske vozovnice, ali pa ne bodo nikoli več potovale z njihovimi letali.