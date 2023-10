Srbska centralna banka bi del deviznih rezerv hranila v kitajski valuti juan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poudarili so, da končne odločitve o tem še niso sprejeli. Foto: Reuters

Srbska centralna banka (NBS) razmišlja o možnosti, da del deviznih rezerv hrani v kitajski valuti juan. Devizne rezerve NBS so konec septembra znašale več kot 24 milijard evrov. Blagovna menjava med Srbijo in Kitajsko se je v zadnjem desetletju povečala za skoraj 200-krat, dolg Srbije do Kitajske pa za 12-krat.

Pri NBS o možnosti, da del deviznih rezerv hranijo v juanih, razmišljajo zaradi "visoke stopnje deviznih rezerv, dejstva, da je juan vključen v valutno strukturo srbskega zunanjega dolga, pa tudi zaradi internacionalizacije juana in njegovega vse večjega pomena v globalnem plačilnem prometu in na mednarodnem finančnem trgu", so pojasnili za portal srbske televizije N1.

Izpostavili so, da se valutna struktura deviznih rezerv določa v skladu z valutno strukturo zunanjega dolga Srbije, in spomnili, da je Srbija kitajski juan že leta 2015 uvrstila na seznam valut, s katerimi se lahko trguje na domačem deviznem trgu.

Dolg Srbije do Kitajske se je v zadnjih desetih letih povečal za 12-krat, s 305 milijonov evrov na 3,7 milijarde evrov, so pokazali podatki NBS, ki jih je nedavno objavila mreža Radio Slobodna Evropa.

Kitajska drugi največji zunanjetrgovinski partner Srbije

Možnost o vključitvi juana v srbske devizne rezerve je v torek ob robu vrha pobude Pas in pot v Pekingu napovedal že srbski predsednik Aleksandar Vučić. Takrat je po poročanju srbskih medijev izpostavil tudi, da je Kitajska drugi največji zunanjetrgovinski partner Srbije, blagovna menjava med državama pa se je v zadnjem desetletju povečala za 185-krat.

Srbija in Kitajska sta v torek navzočnosti Vučića in kitajskega predsednika Xi Jinpinga podpisali več sporazumov, med katerimi je najpomembnejši sporazum o svobodni trgovini. Sporazum se nanaša na skoraj 10.500 srbskih in skoraj 9.000 kitajskih izdelkov.

V Bruslju so ob tem opozoril, da bo Srbija na dan, ko bo postala članica Evropske unije, morala izstopiti iz vseh dvostranskih bilateralnih sporazumov s tretjimi državami.