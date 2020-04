Spletni nakupi hrane: kje boste najmanj čakali?

Tudi v spletnih trgovinah z živili so dolge čakalne vrste. Pri Mercatorju in Sparu imajo v zadnjih tednih velik naval za dostavo živil na dom, prosti termini pa se zelo hitro zapolnijo. Kje boste na dostavo najmanj čakali?

Če je po uradnih številkah v preteklem letu vsak drugi Slovenec opravil kakšen nakup prek spleta, se je v zadnjih tednih, ko je zaradi omejevanja širjenja bolezni covid-19 v veljavi omejitev gibanja, ta številka še dvignila.

Ob začetku epidemije novega koronavirusa v naši okolici in takrat, ko je ta prestopil tudi naše meje, so bile trgovine polne številnih kupcev, ki so si pripravljali zaloge. Iz trgovin so prihajali številni prizori izropanih polic in dolgih čakalnih vrst pred blagajno.

Hitri prsti za Mercator in Spar

Foto: STA V zadnjem tednu ali dveh se je slika spremenila. V trgovinah ni več gneče, je pa skoraj nemogoče dobiti termin za dostavo v spletnih trgovinah oziroma se ti odpirajo za čez štiri dni.

Za nakup pri dveh najbolj uveljavljenih spletnih trgovcih Mercatorju in Sparu je potrebno večerno sedenje ob računalniku, saj proste termine za čez štiri dni sprostijo ob 22. uri in se v nekaj minutah zapolnijo.

Tuš za zdaj s prevzemnimi mesti pokriva le štajerski konec in po novem Kranj, v zelo kratkem času pa so se za dostavo končnim kupcem preobrazili pri Kvibu. Pred tem je bilo tržiško podjetje znano predvsem kot dostavljavec gostincem. Dostava nakupov nad 60 evrov je brezplačna, hitrost dostave pa je odvisna od kraja naročnika. Živila dostavlja tudi Petrol, da prispejo h kupcu, pa traja od tri do pet dni.

Kaj še preostane?

Novost na spletnem živilskem trgu je tudi spletna stran preprosto.je, ki je zaživela v zadnjem tednu. Za njo stoji podjetje Digit, ki se že več kot dve desetletji ukvarja z uvozom in distribucijo prehrambnih izdelkov pri nas.

Zamisel o spletni trgovini je bila prisotna že nekaj časa, vendar so jo želeli ponuditi predvsem poslovnim ponudnikom. A zaradi spremenjenih razmer v svetu so v nekaj dnevih postavili spletno živilsko trgovino, ki je namenjena končnim kupcem.

Vsa naročila, oddana do 20. ure, dostavljajo naslednji dan, poštnina pa je brezplačna ob naročilu nad 50 evri.

V tednu več kot 800 naročil

"Z željo po tem, da ohranimo delovna mesta, smo delo reorganizirali tako, da smo začeli spletno prodajo živil, pijače in drugih potrebščin tudi za končne kupce," je razložila Urška Miklič, vodja trženja pri Digitu. Spletno stran so postavili v petih dneh, v dobrem tednu pa so imeli več kot 800 naročil.

"Brez lastnih skladiščnih zmogljivosti in lastnega voznega parka kaj takega ne bi bilo izvedljivo," dodaja Mikličeva. Trenutno z dostavo pokrivajo Ljubljano z okolico, Kranj, Šenčur in Škofjo Loko, v kratkem pa želijo doseči vso Slovenijo. Ob tem del sredstev od vsakega nakupa v obliki živil donirajo Zvezi prijateljev mladine.

