Sodišče zadržalo odvzem dela mobilnih frekvenc Telemachu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Upravno sodišče je ugodilo družbi Telemach in sprejelo odredbo, s katero je zadržalo ukrep regulatorja trga telekomunikacij Akos, ki je nameraval telekomunikacijskemu operaterju konec septembra odvzeti del frekvenc za mobilno telefonijo, pridobljene s prevzemom Tušmobila. Telemach je namreč zoper odločbo vložil tožbo.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) je izdala odločbo, s katero namerava družbi Telemach 30. septembra odvzeti frekvence 2x5 MHz v frekvenčnem pasu 2100 MHz. Obenem namerava Akos do 30. septembra izpeljati javni razpis in podeliti te frekvence. Agencija je javni razpis že pripravila ter je vladi že posredovala predlog izklicnih cen.

Da bi zaščitila uporabnike storitev Telemacha ter jim zagotovila čim bolj nemoteno uporabo storitev, je sicer agencija v javnem razpisu predvidela prehodno obdobje, v katerem bi imel Telemach zagotovljeno možnost najema frekvenc, če jih na razpisu ne bi sam pridobil.

A po odločitvi upravnega sodišča, ki so jo potrdili v Telemachu, bodo morali vse te načrte začasno ustaviti. Do vsebinske odločitve v tožbi tretjega največjega telekomunikacijskega operaterja v državi proti Akosu v tej zadevi namreč odvzema ne sme izvesti.

Tušmobil frekvence dobil po sporni poti?

Razlog za odločitev agencije o odvzemu frekvenc je sicer sodba upravnega sodišča, ki je zadevo iz leta 2008 ponovno vrnilo agenciji v ponovno odločanje, so še pojasnili v Akosu.

Gre za del frekvenc, ki jih je Tušmobil leta 2008 dobil brezplačno, kar naj bi bilo sporno, ker sta se zanje zanimala še dva mobilna operaterja. Simobil, zdaj A1 Slovenija, je odločitev izpodbijal tudi na upravnem sodišču, ki je zadevo, kot omenjeno, vrnilo agenciji v ponovno odločanje.

Kazenski pregon teče počasi

Sodišče je zaradi slabega zdravstvenega stanja zaenkrat izločilo kazenski postopek zoper Mirka Tuša. Foto: Mediaspeed Zadevo so pod drobnogled vzeli tudi organi pregona. Sojenje nekdanjemu direktorju agencije za pošto in elektronske komunikacije Tomažu Simoniču in nekdanjemu lastniku Tušmobila Mirku Tušu zaradi domnevno sporne podelitve radijskih frekvenc, ki je steklo decembra 2015, v tej zadevi še poteka, vendar pa je del očitkov medtem že zastaral, sodišče pa je zaradi slabega zdravstvenega stanja zaenkrat izločilo kazenski postopek zoper Tuša.

Tožilstvo Tušu in njegovi takratni družbi Tušmobil očita dajanje podkupnine takratnemu direktorju tedanje Agencije za pošto in elektronske komunikacije (Apek) Simoniču, temu pa zlorabo uradnega položaja in jemanja podkupnine. Simonič naj bi Tušmobilu brezplačno podelil frekvence za mobilno telefonijo v zameno za stanovanje v Piranu.