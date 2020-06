Sodelovanje Obale in Moskve: ena najbolj želenih in prestižnih diplom

Študij managementa ima na Obali že vrsto let izjemno tradicijo. Za naslednje študijsko leto pa je UP Fakulteta za management razpisala nove, še aktualnejše študijske programe, na katerih bo nova generacija podiplomskih študentov večala svoje kompetence in konkurenčnost na trgu dela. Kot poudarjajo na fakulteti, zaradi izjemnega zanimanja za njihove podiplomske programe ponavljajo informativni dan , ki bo potekal 30. junija .

UP Fakulteta za management iz Kopra že več kot 25 let uri izjemne študente, ki so pri delodajalcih zelo zaželeni in uspešni, ne malokateri pa zelo uspešno vodijo tudi lastna podjetja tako na domačem kot tujih trgih. Fakulteta za management, članica Univerze na Primorskem, izobražuje in raziskuje na področjih družboslovnih in poslovno-upravnih ved s poudarkom na managementu, ki interdisciplinarno povezuje ekonomske, poslovne, pravne, organizacijske in vedenjske vede.

Vizija fakultete je povezovanje znanja za uspeh, zato redno v izobraževalni program vključujejo goste iz gospodarstva in različnih organizacij, hkrati pa programe in vsebine prilagajajo aktualnemu položaju in razmeram v gospodarstvu. Ravno fleksibilnost vodstva in vseh izvajalcev pa je v nedavnih razmerah omogočila hitro uskladitev in premik študijskega procesa v celoti na splet, ki je bil odlično sprejet tako s strani zaposlenih kot tudi študentov. Aktualnim razmeram na trgu pa so se v letošnjem letu prilagodili tudi študijski programi na podiplomski ravni.

Fakulteta za management je bila kot Visoka šola za management ustanovljena leta 1995. Fakulteto je v študijskem letu 2019/2020 obiskovalo 678 študentov. Imajo 6.500 diplomantov, med njimi je 4.034 dodiplomskih, 2.400 podiplomskih in 66 doktorskih. O odličnosti v raziskovanju priča več kot 1130 znanstvenih objav (obdobje 2013–2018), od tega 188 zadnje leto.

Program MANAGEMENT se je tako razširil in danes študentom omogoča, da se izobražujejo bolj specializirano glede na svoje želje, potrebe in področje, ki jih najbolj zanima. Tako je program pridobil kar osem področij študija, poimenovanih moduli. Študentje lahko zdaj izbirajo med:

Vsako izmed naštetih področij v drugem letniku študija študentom omogoča, da se podrobneje izobražuje v smeri, ki mu je najbližje.

Na programu ostajata izjemno uspešna programa MANAGEMENT TRAJNOSTNEGA RAZVOJA, ki združuje znanja in vsebine kar štirih članic Univerze na Primorskem (Fakultete za management, Fakultete za vede o zdravju, Fakultete za humanistične študije in Fakultete za turistične študije – Turistice) in v ospredje daje ključna vprašanja današnje družbe, okolja in organizacij, ter PRAVO ZA MANAGEMENT, ki je edinstven tovrstni študij v Sloveniji, saj managerjem omogoča poglobljen vpogled v pravne podlage poslovanja na vseh področjih.

Najprestižnejši program, ki ga Fakulteta za management UP izvaja v sodelovanju z Moskovsko državno univerzo Lomonosov, pa ostaja Ekonomija in finance, ki je sodoben, mednarodno primerljiv ter dinamičen študijski program.

Želite imeti diplomo univerze, ki se po kriteriju zaposljivosti diplomantov na vplivnih položajih v svetovnem merilu uvršča na visoko tretje mesto? Program, kjer študentje po opravljenem letniku v Kopru odidejo na študij v Moskvo (Rusija), je namreč edinstvena priložnost, da študentje pridobijo mednarodne izkušnje, znanje od največjih strokovnjakov svetovnega kova ter izjemno priložnost na zaposlitvenem trgu tako v Sloveniji kot v svetu.

S študijem programa Ekononomija in finance študenti pridobijo dve listini; eno Moskovske državne univerze Lomonosov (RU) – eno najbolj želenih prestižnih diplom – in drugo Univerze na Primorskem (EU).

Komu je namenjen?

Znanja, ki jih dobi diplomant, mu pomagajo pri razumevanju in reševanju mikroekonomskih in finančnih problemov, s katerimi se vsak dan srečujemo v poslovnem svetu, ter tudi makroekonomskih izzivov v narodnem gospodarstvu kot celoti. Študij daje tudi povsem strokovna in praktična znanja, ki so uporabna pri uresničitvi podjetniških idej ali pri učinkoviti organizaciji in vodenju podjetja ali javnega zavoda.

Študij je namenjen vsem, ki načrtujejo in izvajajo strateške in operativne razvojne scenarije podjetij, izvajajo ekonomske analize za potrebe strateškega razvoja podjetja in znajo prepoznati priložnosti in nevarnosti ekonomskega, poslovnega in institucionalnega okolja ter se primerno odzvati.