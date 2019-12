So Kitajci grobarji ali rešitelji Gorenja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gorenje že kar nekaj let ni več paradni konj, ni več podjetje, ki bi z izdelki z visoko dodano vrednostjo lahko konkuriralo na zahtevnem tujem trgu. In zato so Gorenje kupili Kitajci, a tudi kitajski velikan Hisens ni našel čudežne rešitve.

Prišle so krute številke. Gorenje bo leto končalo s 40-milijonsko izgubo, kitajski lastnik ugotavlja, da je učinkovitost podjetja slaba, in tudi zato razmišlja o ukinitvi oziroma odprodaji neprofitne dejavnosti, sedež podjetja, ki bo postal center Hisensa za vso Evropo, pa bo selil v Ljubljano. In s tem je na noge dvignil velenjsko lokalno politiko.

Namen novega lastnika je jasen: posel je posel

"Če želimo, da gredo stvari v pravo smer, moramo sprejeti tvegane odločitve, da bomo podjetje spremenili iz nezdravega v zdravo. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, vključno s sponzoriranjem rokometa in podobnega. Ne morem pa vam obljubiti, da bomo lahko to nadaljevali, če podjetje ne bo imelo dobička. Moj namen je zelo jasen. Posel je posel. Če želiš prispevati k dobremu v skupnosti, moraš biti najprej uspešen. Le tako lahko kaj daš tudi skupnosti," je v Velenju razlagal Lan Lin, generalni direktor Gorenja.

Lan Lin, generalni direktor Gorenja Foto: Siol.net

Seveda pa so ob takšnih krutih napovedih vodstva najbolj na trnih zaposleni. Ti bodo v prihodnjih letih plačali najvišjo ceno, če bo šlo podjetju slabo. Gorenje samo v Velenju zaposluje 4.000 ljudi, od podjetja pa je odvisnih kar okoli deset tisoč delovnih mest.

Kot pojasnjuje Primož Cirman, raziskovalni novinar Siol.net, je prihod kitajskih lastnikov nesporno rešil dolgoročno prihodnost podjetja, ki je skozi leta izgubilo konkurenčnost na trgu. "Gorenje je bilo vrsto let nekakšna globalna korporacija lokalnega značaja. Bilo je igralec na trgih gospodinjskih aparatov, vendar nekakšne srednje velikosti, saj ni bilo ne veliko in ne majhno - tovrstnih igralcev pa danes praktično več ni," je dejal.

Kitajci učijo Evropejce dobrega poslovanja

Cirman še poudarja, da se je trg bele tehnike in gospodinjskih aparatov skonsolidiral, saj ga v današnjem času obvladujejo velika globalna podjetja. Gorenje je po njegovem mnenju postalo nekonkurenčno podjetje že z vidika naročanja surovin, ki pa predstavljajo eno največjih tveganj v tovrstni panogi.

Foto: Siol.net

Kot poznavalec kitajskega trga Dušan Olaj, direktor podjetja Duol, pojasnjuje, da prihod kitajskih lastnikov v Slovenijo ne bo bistveno spremenil logike in filozofije poslovanja podjetja.

"Kitajski trg ni neka druga logika ali filozofija. Kitajski trg je tak kot vsi drugi. Potreboval je nekaj časa, da se je preobrazil iz klasičnega komunističnega trga v zahodnoevropski način razmišljanja. Menim, da je Kitajska danes v marsikaterem pogledu pred Evropo, kar opažamo tudi mi. Če si še pred desetimi leti nismo niti predstavljali, da bi prodajali na tem trgu, danes to delamo brez težav," je povedal za oddajo Planet 18.

Dušan Olaj, direktor podjetja Duol Foto: Siol.net

Na vprašanje, ali so lahko Kitajci kljub črnogledim napovedim dobri lastniki, Olaj odgovarja, da so lahko. "Absolutno. Mislim, da je Evropa prišla na Kitajsko delat izdelke, hkrati pa jih je naučila načinov dobrega koordiniranja poslovnih aktivnosti znotraj proizvodnje. Zdaj so Kitajci tisti, ki prihajajo v Evropo učit Evropejce, kako poslovati še bolje."

Je strah pred tujimi lastniki upravičen?

Cirman poudarja, da sta s prevzemom lastništva podjetja v Velenju trčili dve kulturi. "Dejansko je to Hisensova prva izpostava v tem delu Evrope." Kot je še povedal, je bilo Kitajski v interesu kupiti podjetje znotraj Evropske unije.

Foto: Siol.net

"Ne smemo pozabiti, da so se v samem procesu prodaje Gorenja zanj potegovali trije kitajski velikani. S tega stališča je lahko Gorenje po eni strani veselo, da ima lastnika, ki prihaja od daleč, ne iz sosednjih držav, saj ne bo selil proizvodnje. Seveda pa je Lan Lin tudi napovedal, da bo opravil krizni menedžment in da bo Gorenje čez pet let verjetno povsem drugačno, kot je danes," še pojasnjuje sogovornik.

