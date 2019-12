Velenjski svetniki želijo, da kitajski lastniki Gorenja še enkrat premislijo

Vodstvo Gorenja je velenjskim mestnim svetnikom danes predstavilo poslovanje in načrte, tudi glede selitve upravnega dela podjetja v Ljubljano. Svetniki pričakujejo, da vodstvo družbe še enkrat premisli o načrtovani selitvi, saj podjetje s sedežem v Ljubljani ne more biti družbeno odgovorno do Velenja kot lokalne skupnosti.

Glavni direktor Gorenja Lan Lin je svetnikom pojasnil, da so v družbi sprva razmišljali o sedežu novega podjetja Hisense Europe v Münchnu, a so se po tehtnem premisleku odločili za lokacijo v Ljubljani. V Ljubljani bo vzpostavljen center upravljanja Hisensa za vso Evropo, pod to družbo bo po zadnjih podatkih prešlo okoli 930 zaposlenih iz Velenja, od tega se bo predvidoma od sto do 150 delavcev vozilo v Ljubljano. V Velenju, ki ostaja proizvodna lokacija, pa ohranjajo za Hisense globalno pomemben center za raziskave in razvoj.

Nekateri svetniki so v razpravi izrazili zadovoljstvo nad novim načinom razmišljanja, ki je v Gorenju prišlo z novim vodstvom, drugi pa so izrazili prepričanje, da Gorenje ne more biti družbeno odgovorno podjetje do Velenja kot lokalne skupnosti, če bo imelo sedež v Ljubljani.

Zaradi vožnje bodo izgubljali od dve do tri ure na dan

Foto: Ana Kovač Svetniki zato pričakujejo ponoven premislek o načrtovani selitvi upravnega dela Gorenja. Menijo, da lahko podporne funkcije za evropski del skupine Hisense dobro upravljajo tudi iz Velenja. Tako bi bila tudi kakovost življenja zaposlenih v Gorenju boljša, saj ne bodo vsak dan izgubljali od dve do tri ure za prevoz na delo v Ljubljano in nazaj.

Od vodstva Gorenja svetniki tudi pričakujejo, da izpolni svoje obljube ob prevzemu podjetja, in sicer da ohrani obstoječa delovna mesta v Velenju, z odprtjem nove tovarne televizorjev v Velenju - ta bo sicer po Linovih besedah lahko vzpostavljena le, če bodo doseženi želeni rezultati izboljšanja učinkovitosti v družbi - pa ustvari še dodatna delovna mesta.

Vlado so svetniki medtem pozvali, da sprejme ukrepe za decentralizacijo države in da vzpostavi ustrezno prometno infrastrukturo od Velenja do avtoceste Koper-Maribor.