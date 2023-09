Slovenski izvoznik leta je Steklarna Hrastnik

Steklarna Hrastnik je strokovno komisijo navdušila z izjemno rastjo prodaje in dobičkonosnosti. Družba, ki ima več kot 600 zaposlenih, je v preteklih dveh letih prodajo povečala za tri četrtine na lanskih 99 milijonov evrov, letos pa načrtuje nadaljnjo 20-odstotno rast. V zadnjih šestih letih so v steklarni v posodobitev vložili več kot 93 milijonov evrov, spremenili so proizvodni program in avtomatizirali procese.

V steklarni so opustili programa luči in kozarcev ter se usmerili v program steklenic za premijske žgane pijače, vina in vode. Postali so en izmed dveh vodilnih evropskih ponudnikov premijskih steklenic. 97 odstotkov prometa ustvarijo na tujih trgih, in sicer izvažajo v 60 držav, največ v Italijo, Francijo in Nemčijo.

Zelena preobrazba proizvodne tehnologije

V zadnjih letih so močno povečali tudi energetsko učinkovitost in vlagali v zelene tehnologije. Še letos bodo svojemu programu dodali steklenice, izdelane s tretjino manjšim ogljičnim odtisom, saj bo njihovo peč poganjal zeleni vodik. V podjetju pa nameravajo vlagati še naprej. Do leta 2028 naj bi svoje zmogljivosti povečali za tretjino.

Kot je ob prejemu nagrade izpostavil generalni direktor Steklarne Hrastnik Peter Čas, so hvaležni za prepoznavo njihovega truda in rezultatov. "To je potrditev, da smo se pred leti podali na pravo pot," je poudaril. Verjame, da se pri tem še ne bodo ustavili, temveč se bo rast podjetja še nadaljevala.

Čas je poudaril, da je bila za uspešno preobrazbo ključna podpora lastnika pri investicijah in zaposlenih, ki so bili pripravljeni pridobiti nova znanja. Za prebojne korake na trgih pa je bil ključen tudi širši management. "Skupek teh faktorjev je prispeval k temu, da smo danes tam, kjer smo," je dejal.

V finalu še Adria Dom, Cetis, Intersocks in Roberta

Med finaliste letošnjega izbora za izvoznika leta so se poleg zmagovalca uvrstili še proizvajalec mobilnih hišk in visokokakovostnih šotorov za glamping Adria Dom, ki izvaža v 30 držav, proizvajalec osebnih dokumentov Cetis, ki je prisoten v 22 državah, proizvajalec športnih nogavic Intersocks iz Kočevja, ki izvaža v 63 držav, in proizvajalec luksuznih avtodomov Robeta iz Slovenj Gradca, ki izvaža v 17 držav.

Kot je ob podelitvi priznanj izpostavil v. d. direktorja javne agencije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije – Spirit Slovenija Rok Capl, takšne uspešne zgodbe pomagajo pri promociji slovenskega gospodarstva. Na Spiritu po njegovih besedah izvajajo različne aktivnosti za podporo izvoznim podjetjem, saj se zavedajo pomena izvoza za slovensko gospodarstvo.

Časnik Finance najboljše izvozno podjetje izbira že devet let zapored, partnerja izbora pa sta tudi javna agencija Spirit Slovenija ter ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Nagrajujejo podjetja, ki svoja rast in uspeh gradijo na razvoju novih inovativnih izdelkov, trajnostno, v tesnem sodelovanju s kupci in distributerji, z razvojem lastne blagovne znamke, vstopanjem na nove trge in pridobivanjem novih kupcev.