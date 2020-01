Slovenija za avstrijska podjetja še naprej privlačno okolje

Slovenija za predstavnike avstrijskega gospodarstva ostaja privlačno investicijsko okolje. A glavne težave ostajajo enake že vrsto let, zato je po mnenju Petra Hasslacherja, direktorja Advantage Austria Ljubljana, ki je tradicionalno opravil anketo med avstrijskimi podjetniki, skrajni čas za "konkretne ukrepe in reforme".

Kot je pokazala anketa, opravljena konec lanskega leta, je 75 odstotkov avstrijskih podjetnikov menilo, da bo Slovenija tudi letos privlačna za nove naložbe. "Rezultat je dober, a v primerjavi z njihovo oceno pred letom dni povprečen. Predlani je namreč to menilo 91 odstotkov vprašanih, kar je bil rekord," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani poudaril Hasslacher, poroča STA.

Še naprej kritična davčna obremenitev podjetij

"Slovenija je privlačna za avstrijske naložbe zaradi geografske lege ter predvsem zaradi Luke Koper, kvalificirane delovne sile, dostopa do trgov držav jugovzhodne Evrope in varnosti države," je povzel. A anketa je pokazala, da se je razpoloženje med avstrijskimi podjetji v Sloveniji nekoliko poslabšalo in da gre trend v smeri večjega pesimizma, je dodal.

Podjetja so po njegovih besedah v Sloveniji zelo zadovoljna s kakovostjo, izobrazbo in motivacijo delovne sile, z dostopom do javnih razpisov ter davčnim sistemom v najširšem smislu. "Kritične točke investicijskega okolja pa ostajajo davčna obremenitev podjetij, javna uprava, nefleksibilnost delovnega prava, plačilna nedisciplina in nizka razpoložljivost delovne sile," je izpostavil, piše STA.

Ena od težav pomanjkanje delovne sile

Vlada bi morala zato čim prej ukrepati in pospešiti postopke izdajanja dovoljenj, zmanjšati administrativne ovire, poskrbeti za več odprtosti in transparentnosti, zmanjšati davčne obremenitve, zlasti pri nagrajevanju dela, omogočiti večjo fleksibilnost trga dela ter več napora vložiti v preprečevanje korupcije, je nanizal.

Ena od težav je pomanjkanje kvalificirane delovne sile. Manko je zaznalo 63 odstotkov vprašanih, pred letom dni 47 odstotkov. 64 odstotkov vprašanih je navedlo, da iščejo predvsem delavce s srednješolsko izobrazbo. V Advantage Austria Ljubljana rešitev vidijo v dualnem poklicnem izobraževanju, torej v kombinaciji teoretičnega pouka s praktičnim usposabljanjem oziroma vajeništvom v podjetjih.

Avstrija je s približno 3,6 milijarde evrov največji tuji investitor v Sloveniji. Advantage Austria Ljubljana med avstrijskimi podružnicami v Sloveniji, ki jih je okoli 1.000 in zaposlujejo približno 20 tisoč ljudi, vsako leto izvede anketo. Tokrat so jo naredili v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani, še poroča STA.