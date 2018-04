Slovenec s tretjo kampanjo: tiha želja je preseči milijon dolarjev

Podjetnik Anže Miklavec ima za seboj že dva uspeha na Kickstarterju. Prvič je na Kickstarterju prepričal konec leta 2014 s kavno skodelico Goat Mug, dve leti kasneje pa še z dizajnerskim kavnim avtomatom Gino.

Če hočeš biti uspešen, moraš izstopati

Pri obeh projektih je močno presegel zastavljeni cilj, še višje želje pa ima pri svojem tretjem projektu – steklenički, ki bo skrbela, da boste čez dan popili dovolj vode.

"Tiha želja je milijon evrov, vendar so napovedi zelo nehvaležne. Mejo za izvedbo kampanje bomo verjetno postavili pri sto tisoč evrov. Če hočeš nekaj prodati in biti uspešen, moraš izstopat. Upam, da nam bo zdaj spet uspelo oziroma da bomo tokrat boljši kot kadarkoli prej," pravi Miklavec.

Kampanjo bodo zagnali v začetku maja. V razvoj stekleničke so vložili leto in pol, pri projektu pa sodeluje nekaj čez 20 ljudi.

"Pri vsakem izdelku, dokler ni dokončno razvit, testiranje ne da pravih rezultatov, saj je izdelek še slabši in uporabniška izkušnja ni najboljša. Če bi Goat Mug ljudem kazal, še preden sem ga dokončno razvil, bi mi verjetno rekli, da je to čista neumnost," Miklavec pojasnjuje, zakaj je razvoj trajal toliko časa.

Tako bo videti nova steklenička, s katero bodo Miklavec in ekipa v tretje nagovarjali skupnost na Kicstarterju. Foto: Equa

Kakšen bo novi izdelek? "Steklenička ni podobna Equi (njihovemu prvemu izdelku, ki se prodaja prek spleta, op. p.), ker se trendi zelo hitro spreminjajo, iskati pa je treba zadnje trende. Večja ko je konkurenca, večji je lahko tudi uspeh, če prepričaš." Velika konkurenca "Več jih je v preteklosti to že poslušalo narediti. V tem segmentu smo prisotni že več let in imamo izkušnje, v izdelek pa smo vpletli tehnologijo z velikim poudarkom na uporabniški izkušnji." "Poskušamo reševati stvari, ki so jih mogoče drugi že poskušali, vendar na drugačen, boljši način." Foto: Equa Kaj dela? "Ne meri le, koliko piješ, ampak te tudi opozarja, vse to pa smo zapakirali v zanimivo tehnologijo in dizajnerski videz. Na tem področju je konkurenca velika." "Steklenička je povezana z aplikacijo na pametnem telefonu. Najpomembnejša je uporabniška izkušnja. Manj in manj gledamo telefone oziroma vsaj želimo si tega, zato mora steklenička narediti čim več te naloge. Naša ideja ni, da konec dneva pogledaš, koliko si spil, ker je takrat že prepozno, ampak da te sproti opozarja, vendar na nevsiljiv način." "S svetilnimi signali bo steklenička opozarjala, če premalo pijemo, brez raznih motečih opozoril na telefonu. V prvi vrsti si želimo izdelek zastaviti tako, da si ga bo uporabnik želel uporabljati, da mu ne bo v breme."

"Zdi se mi, da je bolje narediti izdelek, ki ga bodo nekateri oboževali, in drugi, tako imenovani hejterji, kritizirali. Dobro je, da se nekdo spotakne ob izdelek. Če bo izdelek narejen za preširoko množico, se to ne zgodi," je prepričan Anže Miklavec. Foto: Startup cafe Ljubljana

Zakaj je padla odločitev za Kickstarter?

Dileme, ali se bodo pri svojem tretjem izdelku znova odločili za isto pot kot prej, ni bilo. "Izdelek želimo promovirati predvsem v ZDA in Aziji. V ZDA Kickstarter še vedno zelo spremljajo. Koliko zbere izdelek na Kickstarterju, je javen podatek, več ko zbereš, bolj je izdelek popularen, čeprav imaš lahko na koncu celo izgubo, vendar dobiš predznak uspešnosti, popularnosti. Kasneje je zaradi tega lažje," odločitev pojasnjuje Miklavec.

Kar ustvarijo, vložijo v razvoj

Veliko projektov kmalu po Kickstarterju ne preživi in zanje ne vzpostavijo proizvodnje. Tudi Miklavec se je z Goat Mugom in Gino spopadal s težavami, vendar pa podjetju ZKOTZ prihodki v zadnjih letih rastejo. Vse presežke še vedno vlagajo v razvoj, večino prometa (več kot 90 odstotkov) še vedno predstavlja tujina. Lani so ustvarili 2,4 milijona evrov prihodkov in zabeležili pol milijona dobička.

"Kar ustvarjamo s prodajo Goat Muga in Gine, smo vložili v razvoj. Vsak presežek, ki ga ustvariš, moraš čim prej vložiti v razvoj, da spet lahko narediš preboj na trgu. Z vsakim novim izdelkom, ki ga damo na trg, se dvigne tudi prodaja prejšnjih," pravi Miklavec.