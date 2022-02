Slovaki z dvema novima nepremičninskima projektoma v Ljubljani #foto

Slovaško podjetje Corwin, ki v ljubljanski Šiški že gradi stanovanjsko sosesko Kvartet, je skupaj s češko družbo Hartenberg v prestolnici kupil še zemljišči na Linhartovi in Masarykovi cesti. Za nekaj sto novih stanovanj, nove trgovske in pisarniške prostore še pridobivajo gradbena dovoljenja, z gradnjo pa naj bi začeli okoli leta 2024.

Konec letošnjega leta bo slovaška družba za razvoj nepremičninskih projektov ob glavni železniški in avtobusni postaji v Ljubljani začela z gradnjo največje in najbolj zelene poslovne stavbe Vilharia, ki so ga javnosti predstavili pred časom.

V zadnjem četrtletju letos bodo začeli z gradnjo poslovne stavbe Vilharia. Naložba naj bi bila vredna več deset milijonov evrov. Foto: Corwin

Začetek gradnje leta 2024

Zdaj so iz Corwina uradno sporočili, da so skupaj z družbo Hartenberg iz Prage, ki se po njihovih navedbah ukvarja z naložbami v srednji Evropi, vložili v dve veliki zemljišči v središču Ljubljane. Postopek pridobivanja dovoljenj za oba projekta je v teku, zato v Corwinu pričakujejo, da se bo gradnja začela okoli leta 2024. Skupno bo po njihovih napovedih zraslo več sto novih stanovanj ter novi trgovski in pisarniški prostori.

Prvo zemljišče v skupni izmeri 6.267 kvadratnih metrov je ob Masarykovi cesti. Prodajala ga je Družba za upravljanje terjatev bank in je na severnem robu mestnega središča, med Masarykovo cesto in železnico, na drugi strani železniških tirov od poslovno-stanovanjskega kompleksa Situla. Obstoječi prostorski načrt z dovoljenji za to zemljišče omogoča uporabo v stanovanjske in poslovne namene.

Drugo zemljišče medtem obsega skoraj 16.500 kvadratnih metrov in se nahaja južno od Linhartove ceste za poslovno stavbo Slovenijales. Partnerja sta ga kupila od družbe Triglav nepremičnine, ki je tudi lastnica širšega kompleksa nekdanje Slovenijalesove poslovne stavbe. Kot je pred dnevi pisal časnik Dnevnik, je na zemljišču po trenutnem prostorskem aktu mogoče graditi poslovne prostore, hotelske, gostinske in trgovske površine ter druge dejavnosti, ne pa tudi stanovanj.

Triglav je zemljišče med Linhartovo cesto in Gospodarskim razstaviščem prodajal za izklicno ceno 8,2 milijona evrov, pred leti pa je na tem mestu načrtoval gradnjo poslovne stavbe, piše Delo. Foto: Corwin

"Obe zemljišči imata potencial, da močno obogatita okolico in pomembno vplivata na oblikovanje podobe novega mestnega jedra Ljubljane," je v sporočilu za javnost zapisal finančni direktor in član upravnega odbora družbe Corwin, Robert Mitterpach. Zato sta investitorja k pripravi projektov povabila nekaj arhitekturnih birojev iz celega sveta.

Za projekt Masarykova, ki bo del že dolgo načrtovane obsežne prenove območja okrog glavne železniške postaje, podrobnosti medtem še niso znane, vendar pa v Corwinu pravijo, da se bodo zgledovali po projektu Vilharia, ki ga je zasnovalo dansko arhitekturno podjetje Schmidt Hammer Lassen. Za projekt Masarykova pričakujejo, da bodo povezali in združili znanja lokalnih gradbenih strokovnjakov in vrhunskega arhitekturnega biroja v svetovnem merilu.

Corwin je v Sloveniji prisoten nekaj več kot štiri leta, njihov prvi velik projekt pa je 45 milijonov evrov vredna gradnja stanovanjske soseske Kvartet poleg Celovških dvorov in trgovskega središča Aleja. Gradnja kompleksa štirih 15-nadstropnih stolpnic je stekla avgusta 2020 in je v polnem teku.