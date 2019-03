Skupina Telekom Slovenije lani s 33,3 milijona evrov čistega dobička

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupina Telekom Slovenije je lani ustvarila 715,05 milijona evrov čistih prihodkov, kar je na enaki ravni kot leto pred tem. Čisti dobiček skupine je dosegel 33,3 milijona evrov, potem ko je bil leto pred tem pri devetih milijonih. Telekom je ob tem izpostavil lansko poravnavo z družbo T2, ki je zmanjšala izpostavljenost do tožbenih zahtevkov.

"V letu 2018 je družba Telekom Slovenije s sklenitvijo sodne poravnave z družbo T2 pomembno zmanjšala izpostavljenost do tožbenih zahtevkov. Navedena poravnava je vplivala na načrtovani dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) in čisti poslovni izid skupine," so pojasnili. Podrobnosti poravnave, ki je zaključila večletno pravdanje, sicer v Telekomu ne razkrivajo.

EBITDA je na letni ravni narasel za deset odstotkov na 185,5 milijona evrov. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je dosegel 17,9 milijona evrov, kar je 293 odstotkov več kot leta 2017.

V primerjavi z letom 2017 je skupina Telekom Slovenije za osem odstotkov povečala prihodke fiksnih in IT-storitev, prav tako se povečujejo prihodki na področjih energetike ter zavarovalniških in finančnih storitev, je Telekom sporočil prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Družba Telekom Slovenije pa je lani imela 639,67 milijona evrov čistih prihodkov, kar je odstotek manj kot leta 2017. Čisti dobiček je znašal 34,03 milijona evrov, potem ko je bil v predhodnem letu pri 1,72 milijona evrov.

Lani je skupina za naložbe namenila 133,9 milijona evrov. Največji delež naložb je bil namenjen širitvi dostopovnega optičnega omrežja, modernizaciji mobilnega omrežja in razvoju storitev.