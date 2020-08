Skupina Petrol ob polletju prepolovila dobiček

Pandemija koronavirusa je močno zarezala v poslovanje Petrola. Ta je na ravni skupine v prvem polletju ustvaril za 28 odstotkov manj prihodkov od prodaje, ki so dosegli 1,5 milijarde evrov. Čisti dobiček je znašal 20,6 milijona evrov in bil za 49 odstotkov nižji od primerljivega lanskega.

Potem ko se je letošnje leto za Petrol začelo skladno z načrti, so se marca s pojavom pandemije poslovne razmere zelo zaostrile. Ukrepi, s katerimi so države za zajezitev pandemije omejevale gibanje tako med državami kot tudi med lokalnimi skupnostmi, so zaradi omejevanja prometa vplivali na znatne padce prodaje proizvodov iz nafte, so današnjo objavo polletnih rezultatov po poročanju STA pospremili v Petrolu.

Nadzorni svet je v četrtek imenoval novega člana uprave. Upravi pod vodstvom Nade Drobne Popović se je namreč pridružil Jože Smolič, ki prevzema delovna področja, povezana s prodajo. Uprava je tako zdaj petčlanska. Poleg Drobne Popovićeve in Smoliča so v njej še Matija Bitenc, Jože Bajuk in Ika Krevzel Panić.

Skupina Petrol je v prvih šestih mesecih ob padcu prodaje proizvodov iz nafte ustvarila 178,8 milijona evrov prilagojenega kosmatega dobička, kar je 18 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) je znašal 64,3 milijona evrov oz. 22 odstotkov manj, je pa ta v primerjavi s ključnimi tekmeci v regiji boljši, navaja STA.

Največji padec prodaje goriv na slovenskem trgu

Količinska prodaja goriv je upadla za 18 odstotkov, skupina je v polletju prodala 1,5 milijona ton proizvodov iz nafte. Največji padec prodaje je Petrol zabeležil na slovenskem trgu, kjer je v polletju prodal za 24 odstotkov manj proizvodov iz nafte. Na trgih jugovzhodne Evrope je bil padec prodaje dveodstoten, na trgih EU, kjer Petrol prodaja predvsem dizelsko gorivo, pa 21-odstoten.

Prodaja utekočinjenega naftnega plina je znašala 76.600 ton oz. 15 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Prodaja elektrike je v prvem polletju znašala 10,8 teravatnih ur, prodaja zemeljskega plina pa 12,3 teravatnih ur. S prodajo trgovskega blaga je Petrol na ravni skupine ustvaril 230,5 milijona evrov prihodkov oz. tri odstotke manj kot v enakem obdobju lani.

Konec junija je skupina Petrol, ki zaposluje 5256 ljudi, upravljala 510 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 318, na Hrvaškem 110, v Bosni in Hercegovini 42, v Srbiji 15, v Črni gori 15 in na Kosovu 10, navaja poročilo.

Letošnjih poslovnih načrtov ne bodo uresničili

V družbi poudarjajo, da letošnjega poslovnega načrta zaradi pandemije koronavirusa in s tem povzročene gospodarske krize ne bo mogoče uresničiti. Glede na oceno znižanja prodaje v prihodnjih mesecih, ukrepe za racionalizacijo stroškov in prilagajanje obsega investicij bi skupina Petrol letos lahko dosegla EBITDA v višini med 73 in 79 odstotki lani ustvarjenega EBITDA oz. v višini od 77 odstotkov do 84 odstotkov lanskega EBITDA brez enkratnih dogodkov. Petrol je namreč lani iz EBITDA izločil odpravo rezervacij za tožbe in kazni za v letu 2019 končane postopke, ki imajo skupen vpliv v višini 11,1 milijona evrov, še piše STA.