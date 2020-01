Skupina Krka lani z rekordnimi prihodki in dobičkom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupina Krka je po predhodni oceni lani zabeležila 1,49 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 12 odstotkov več kot predlani. Čisti dobiček je povečala za 39 odstotkov na 242,1 milijona evrov, so sporočili. Glede domnevnega podkupovanja v Romuniji pa so pojasnili, da so obtožbe romunskih medijev neutemeljene.

Skupina je rast prodaje dosegla v vseh prodajnih regijah in na večini trgov. Ravno tako so povečali prodajo vseh skupin izdelkov in storitev, je prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočila Krka.

Po prodaji največja regija v skupini je bila Vzhodna Evropa, kjer so prodali za 481,2 milijona evrov izdelkov in storitev, kar je 17 odstotkov več kot predlani. V Rusiji so prodajo povečali za 13 odstotkov na 310,5 milijona evrov.

Dobiček iz poslovanja skupine se je povečal za 18 odstotkov na 274 milijonov evrov, dobiček pred davki za 40 odstotkov na 283,7 milijona evrov.

Družba Krka je ustvarila 1,39 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 13 odstotkov več kot v letu 2018. Čisti dobiček je porasel za 52 odstotkov na 248,1 milijona evrov.

Letos načrtujejo ustvariti 210 milijonov evrov dobička

Predsednik uprave Jože Colarič je na današnji predstavitvi poslovnih rezultatov v Novem mestu povedal, da v skupini Krka letos načrtujejo prodajo v višini 1,52 milijarde in dobrih 210 milijonov evrov dobička. Za vlaganja, ki bodo namenjena predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, imajo pripravljenih 134 milijonov evrov, poroča STA.

Za naložbe so sicer lani odšteli 113 milijonov evrov, od tega 93 milijonov evrov za naložbe v matični družbi. Vlagali so predvsem v okrepitev in tehnološko posodobitev proizvodnje ter razvoja, v zagotavljanje kakovosti in v proizvodno-distribucijska središča po svetu.

Krka letos načrtuje triodstotno rast števila zaposlenih v Sloveniji in tujini. Konec leta naj bi tako imela skupaj več kot 12.300 zaposlenih, je še napovedal Colarič.

Obtožbe o korupciji v Romuniji niso utemeljene

Colarič je še pojasnil, da je Krka takoj po objavi obtožb o podkupovanju v Romuniji izvedla notranjo preiskavo. Ta je ugotovila, da obtožbe o domnevni sistemski korupciji v Romuniji niso utemeljene niti glede zaposlenih v Krki Romania, še manj pa, da naj bi korupcijo vodili s sedeža matične družbe v Sloveniji, poroča STA.

Pregled, ki so ga opravili Krkini strokovnjaki, je sicer pokazal, da je imelo njihovo odvisno podjetje v Romuniji ustrezna navodila matične družbe, ni pa možno povsem izključiti, da je v preteklosti kakšen posameznik v njem kršil interna navodila ter pogodbene obveznosti iz delovnega razmerja, je dodal.

Po omenjeni preiskavi Krka v Romuniji uvaja tudi ukrepe, ki bodo še izboljšali preglednost poslovanja in spoštovanje pravil s področja skladnosti poslovanja na vseh področjih. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom uprave in podpira ukrepe, ki so bili sprejeti v zvezi s tem, piše STA.

V Romuniji imenovali novega direktorja

Krka je v Romuniji tudi imenovala novega direktorja, dozdajšnja direktorica pa se je vrnila na svoje prejšnje delovno mesto. Colarič je zatrdil, da v Romuniji ni bilo nič nezakonitega in spornega, ter dodal, da omenjene obtožbe Krki niso povzročile opazne škode.

Nadaljeval je z oceno, da je Krka lani zabeležila največjo prodajo v svoji zgodovini. Skupina je rast prodaje dosegla v vseh prodajnih regijah in na večini trgov. Prav tako je okrepila prodajo vseh skupin izdelkov in storitev.