Skupina Gorenje v polletju z 29 milijonov evrov čiste izgube

K 567,5 milijona evrov prihodkov od prodaje v prvem polletju je osnovna dejavnost gospodinjskih aparatov prispevala 523,4 milijona evrov oz. 92,2 odstotka. Rast te dejavnosti v višini 1,5 odstotka so v Gorenju dosegli predvsem na trgih vzhodne Evrope (Romunija, Madžarska, Češka), nekoliko manjšo tudi v Skandinaviji, Franciji in Španiji. Manj zadovoljni pa so s prodajo na ruskem, nemškem in nizozemskem trgu.

Na ekonomiko poslovanja skupine Gorenje v letu 2019 še vedno pomembno vpliva postopek integracije v skupino Hisense, v okviru katerega izvajajo številne aktivnosti in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti in dobičkonosnosti poslovanja. Aktivnosti za zniževanje zalog in terjatev do kupcev ter strožja politika upravljanja s kreditnimi tveganji, ki so dolgoročno izjemno pomembne za izboljšanje poslovanja, so kratkoročno vplivale na nižji obseg proizvodnje, so iz Gorenja sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Aprila preobrat

Glavni direktor Gorenja Chao Liu je te podatke komentiral z besedami, da je bil začetek leta težaven, saj so se več mesecev borili z izgubo. "A cilj je bil in ostaja jasen: z integracijo Gorenja v skupino Hisense omogočiti dolgoročne prihranke, optimizirati poslovanje ter z ustreznimi ukrepi izboljšati učinkovitost in dobičkonosnost," je dodal.

Poslovanje se je začelo izboljševati v aprilu. Primerljivi prihodki od prodaje v letošnjem drugem četrtletju so bili že za 6,6 odstotka višji kot v drugem četrtletju lani, potem ko so v prvih treh mesecih letos še za 3,7 odstotka zaostajali za primerljivimi lanskimi. Junij je bil tako po začetnih mesecih izgube prvi mesec, v katerem smo v skupini Gorenje ustvarili dobiček.

Ob tem je Chao Liu napovedal, da so pred Gorenjem za proizvodnjo najbolj zasedeni meseci v letu. Pred jesenjo bodo tako obseg proizvodnje precej povečali, da bodo lahko izpolnili naročila s trgov. "Hkrati pa si prizadevamo s številnimi aktivnostmi junijski pozitivni trend rasti prodaje na naših trgih nadaljevati in še okrepiti," je dodal.