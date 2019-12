Skupina Gorenje predvidoma s 40 milijoni evrov izgube

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za velenjskim Gorenjem, ki je v kitajski lasti, je težko leto, so pa vsaj nekatere napovedi za naprej optimistične. Leto bo skupina končala z ocenjeno izgubo v višini 40 milijonov evrov, cilj za leto 2020 je 30 milijonov evrov dobička. V družbi želijo predvsem izboljšati učinkovitost, med drugim pa napovedujejo odpuščanja zaposlenih v režiji.

V Gorenju se letos število zaposlenih precej spreminja, kar kaže, da se lastnik – od lani je to kitajska skupina Hisense – na različne načine prilagaja poslovanju. Po odpuščanjih pred poletjem so v zadnjih treh mesecih v proizvodnji precej zaposlovali, nekaj pa je bilo tudi mehkega odpuščanja in odhodov, kar se napoveduje tudi še v tem mesecu.

V prihodnje Gorenje večjih odpuščanj v proizvodnji ne načrtuje, na področju raziskav in razvoja številke zaposlenih ostajajo enake ali se bodo celo povečale, bo pa prišlo do odpuščanj v režiji. Točnih številk še ni, je v današnjem prednovoletnem pogovoru z novinarji v Velenju povedal eden od dveh glavnih direktorjev Gorenja Lan Lin. V Velenju je sicer v režiji zaposlenih okoli tisoč delavcev, pri čemer ta številka ne vključuje zaposlenih na razvojno-raziskovalnem področju.

Po reorganizaciji predvidoma začetek gradnje televizorjev

Ne glede na ocenjeno izgubo konec letošnjega leta je pomembno, da podjetje izboljšuje poslovni rezultat, smo na pravi poti, je poudaril Lin in izpostavil, da glavni izziv za v prihodnje ostaja izboljšati učinkovitost, saj je ta zdaj v Gorenju v primerjavi s konkurenti precej slabša. Družbo zato v naslednjih treh do šestih mesecih čaka reorganizacija in če bodo rezultati dobri, se bo gradnja nove tovarne televizorjev v Velenju lahko začela, je danes napovedal Lin.

Med ukrepe reorganizacije spada selitev upravnega dela v Ljubljano, kjer bo prihodnje leto zaživelo podjetje, ki naj bi se imenovalo Hisense Gorenje Europe Services. Pod to družbo bo po zadnjih podatkih prešlo okoli 930 zaposlenih iz Velenja, od tega se bo predvidoma od sto do 150 delavcev vozilo v Ljubljano.

Namesto Münchna izbrali Ljubljano

Sedež tega podjetja bi radi vzpostavili nekje na območju ob ljubljanski obvoznici ali ob avtocesti v smeri proti Velenju. Prostorov še nimajo, bodo pa za zaposlitev v tem podjetju iskali dodatne kadre. Kot je še dejal Lin, so sprva načrtovali sedež tega podjetja v Münchnu, a so se pozneje odločili za Ljubljano.

Učinkovitost proizvodnje polovica slabša od konkurence

V Velenju ostaja proizvodnja, v kateri pa bo treba izboljšati učinkovitost, saj je ta v primerjavi s konkurenco pol slabša, je napovedal Lin. Med stotimi delavci v proizvodnji je delavcev, ki dejansko delajo na proizvodnih linijah, okrog 60, skoraj 40 pa je indirektnih proizvodnih delavcev. Povprečje v industriji je 20 indirektnih delavcev od stotih delavcev v proizvodnji, nekateri evropski konkurenti dosegajo že okoli 15 indirektnih delavcev, je izpostavil Lin, ki se zaveda, da tega ne bodo izboljšali v letu ali dveh.

Gorenje za prihodnje leto načrtuje 14,5-odstotno povečanje čistih prihodkov od prodaje, in sicer na 1,204 milijarde evrov. Kot je v zvezi s tem pojasnil izvršni podpredsednik za področje proizvodnje Tomaž Korošec, želijo načrtovano povečano proizvodnjo prihodnje leto doseči s podobnim številom zaposlenih kot letos oz. števila zaposlenih ne nameravajo dvigniti za toliko, kot nameravajo dvigniti obseg proizvodnje.

Učinkovitost želijo povišati za osem odstotkov

To bodo po njegovih besedah deloma izvedli z naložbami v učinkovitejše stroje in naprave, deloma pa tudi z zmanjševanjem izgub v proizvodnem procesu, ki nastajajo med drugim tudi zaradi slabega ali nepravočasno dobavljenega materiala, pa tudi zaradi nesinhroniziranosti proizvodnih procesov. Načrt za prihodnje leto je učinkovitost v proizvodnji povišati za osem odstotkov.

Glavni direktor Gorenja Lan Lin bo načrte podjetja predstavil tudi velenjskim mestnim svetnikom na torkovi seji.