Sindikati s svojimi predlogi ukrepov v boju proti socialni krizi

Medtem ko bo vlada predvidoma danes sprejela smernice za pripravo novega zakonskega paketa s prioriteto hitre finančne pomoči prebivalstvu zaradi koronavirusa, so svoj predlog vladi poslali tudi sindikati. S predlogi skušajo, po njihovih navedbah, aktivno prispevati k reševanju situacije v času, ko je to še mogoče v dobro vseh.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je premierju Janezu Janši, ministru za delo Janezu Ciglerju Kralju in vodji strokovne skupine za pripravo zakonskega paketa Mateju Lahovniku poslala svoj predlog ukrepov. Predloge posredujejo kot prvi odziv na poročanja medijev, da se vladni predlogi pripravljajo. Posredovali bodo tudi nove, takoj, ko bodo pripravljeni. Vlado hkrati pozivajo, da se v pripravo ukrepov vključi Ekonomsko-socialni svet (ESS) kot tripartitni organ, ki ima pristojnosti na področju ekonomskih in socialnih pravic delavcev.

Vzpostavljeni vsi pogoji za globoko socialno krizo

ZSSS v predlogu opozarja, da trenutne razmere nedvomno predstavljajo vse pogoje za globoko socialno krizo. "Gospodarske posledice že nastajajo in jih vidimo vsak dan. Občutijo jih tudi delavke in delavci, mladi in upokojenci, prekarni delavci ... Njihovi mesečni prejemki se bodo zaradi trenutnih kriznih razmer in zaradi ravnanj nekaterih delodajalcev, tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju, znižali, nekaterim celo za 20 ali več odstotkov, marsikdo bo izgubil zaposlitev. Tolikšno znižanje ima izreden vpliv na njihovo zmožnost preživetja. Zlasti, ko gre za vprašanje delavk in delavcev z nizkimi mesečnimi prejemki in za ljudi iz socialno šibkih okolij," opozarjajo vlado.

Sindikati so prepričani, da Slovenija potrebuje ukrepe, ki bodo zavarovali socialni položaj vseh delavk in delavcev, tudi prekarnih delavcev, mladih, samozaposlenih, upokojenk in upokojencev ter hkrati spodbujali notranjo potrošnjo takoj po umiritvi teh razmer. Ob tem poudarjajo, da se ukrepi ne smejo osredotočati zgolj ali pretežno na posamezno dejavnost, ali posamezno kategorijo zaposlenih.

"Posledice epidemije se čutijo v vseh segmentih našega življenja. Tako v gospodarstvu, tudi pri tistih, ki delajo v društvih, zavodih, zadrugah, organizacijah civilnega društva, prav pri vseh. Najmanj, kar je treba, je ohraniti kupno moč prebivalstva in preprečiti socialni zdrs že tako ogroženih skupin. Pri tem ima odločilno vlogo država," opozarjajo.

"Denar je treba najti"

Pri navajanju predlogov izhajajo iz stališča, da so ukrepi mogoči in izvedljivi, nimajo pa instrumentov za pripravo izračunov. "Če sledimo tudi izjavam mednarodne politike, potem je denar treba najti. Iz rezerv, s prerazporejanjem, zadolževanjem … Verjamemo, da bodo odgovorni znali ukrepe uporabiti ali pa obrazložiti, zakaj niso uporabni," navajajo sindikati.

V ZSSS, ki jo vodi Lidija Jerkič, predlagajo, da se:

- zaščiti prejemke vseh prebivalcev na način zagotovljenega mesečnega zneska (plače, nadomestila, subvencije);

- najmanj za 30 odstotkov zniža cena najemnin za stanovanja, katerih lastnik je država ali občina za obdobje od 1. 3. 2020 do najmanj 30. 6. 2020, enako priporočilo naj gre tudi zasebnim najemodajalcem;

- prepove dvig cen osnovnim življenjskim potrebščinam do konca leta 2020 (najvišja možna cena je enaka ceni na dan 1. 3. 2020);

- zniža stopnja DDV osnovnim življenjskim potrebščinam;

- najvišja maloprodajna cena pogonskih goriv in kurilnega olja ostaja enaka ceni, ki velja na dan 21. 3. 2020;

- za najmanj 15 odstotkov poveča subvencioniranje vrtcev ter oskrba v domih za starejše;

- za čas zaprtja šol in vrtcev subvencija za malico in kosilo, do česar so upravičeni otroci staršev v nižjih dohodkovnih razredih v skladu z odločbo CSD, prelije v znesek in se le-ta izplača skupaj z otroškim dodatkom, če pa je le mogoče, se organizira topla prehrana;

- najmanj za 30 odstotkov zniža cena elektrike in komunalnih storitev za obdobje od 1. 3. 2020 do najmanj 30. 6. 2020;

- upokojencem z nizkimi pokojninami k redni pokojnini izplača enkraten finančni dodatek;

- študentom se ne zaračuna stroškov bivanja v študentskih domovih, saj so se zaradi epidemije morali izseliti;

- najranljivejšim skupinam delavk in delavcem omogoči pridobiti izredno socialno pomoč ali povračilo izpada prihodka;

- v sodelovanju z Banko Slovenije in v Sloveniji delujočimi bankami ter drugimi finančnimi institucijami (npr. leasing hišami) dogovori za oprostitev oziroma vsaj za 50-odstotno znižanje obresti za finančne obveznosti posameznikov, ki izhajajo iz kreditnih in leasing pogodb;

- omogoči brezplačni moratorij do 30. 6. 2020 na vse hipotekarne kredite;

- za posameznike predlagamo brezplačni odlog mesečnih plačilnih obveznosti iz naslova sklenjenih kreditnih in leasing ter drugih finančnih pogodb, in sicer za obdobje do 30. 6. 2020;

- banke naj za najmanj 50 odstotkov znižajo stroške bančnega poslovanja s fizičnimi in pravnimi osebami;

- olajša se dostop do bančnih kreditov, katerih namen je energetska obnova stavb oziroma vlaganje v večjo energetsko učinkovitost stavb s poroštvom države (ko ga bo mogoče izvajati);

- odloži se plačilo dohodnine za leto 2019 do konca leta 2020 oziroma se omogoči obročno izplačilo dohodnine do višine tisoč evrov za leto 2019 do konca leta 2021.

Za samozaposlene in s. p.-je predlagajo, da se:

- Samozaposlenim se za čas, ko svojega dela zaradi posledic epidemije ne morejo opravljati, oprosti plačevanje prispevkov za socialno varnost, strošek prevzame država.

- Določiti dejavnosti, ki imajo zaradi vladne odločitve, onemogočeno poslovanje in jim za obdobje do 31. 7. 2020, pod določenimi pogoji, nakazati na njihov TRR povprečni znesek nadomestila, ki bi ga prejeli na Zavodu za zaposlovanje, če bi imeli status brezposelne osebe, od tega plačajo prispevke in dohodnino. V primeru s. p.-ja, ki zaposluje delavce, je pogoj za tovrstno denarno pomoč ne zaprtje s. p.-ja in ne odpuščanje delavcev še 12 mesecev po prenehanju prejemanja takšnega denarnega zneska. Lahko je tudi posojilo, ki ga je treba brez obresti vrniti v 24 mesecih po prenehanju prejemanja tovrstne denarne pomoči.

Za pravne osebe predlagajo, da se:

- Oblikujejo posebna proračunska sredstva, ki so namenjena vsem delodajalcem, v katerih je zaradi posledic epidemije nastala poslovna škoda ali je zaradi pogodbenih kazni do poslovnih partnerjev ogrožen obstoj delovnih mest. Upravičenost do tovrstnih proračunskih sredstev je potrebno vezati na ohranitev delovnih mest.

- Posebno državno pomoč morajo biti deležni tisti delodajalci, ki jim je v času epidemije onemogočeno opravljati svojo dejavnost oziroma jim je le-ta zelo okrnjena.

- Sprejetje ustreznih ukrepov, ki bi gospodarskim družbam (npr. trgovskim verigam) onemogočali odliv dobička v tujino, ki je posledica poslovanja s prebivalstvom v času epidemije in preusmeritev le-tega v poseben sklad, katerega namen je povečanje plač delavcem, ki delajo v teh nevarnih in neugodnih razmerah. Določena finančna sredstva bi v sklad namenila tudi država.

V ZSSS predlagajo še ustanovitev posebnega Corona sklada; pozovejo se vse, ki zmorejo donirati sredstva za reševanje nastale krize po zgledu Notre-Dame.