Šešokovi vrgli oko na eno od največjih štajerskih tovarn?

Mariborska livarna Maribor (MLM), ki je eden od najpomembnejših zaposlovalcev na Štajerskem, je tik pred koncem lanskega leta dobila še tretjega predsednika uprave v dveh letih. Je zamenjava na vrhu družbe povezana z njeno skorajšnjo prodajo? In kdo vse se zanima za MLM?

Zaposleni v MLM, ki so leta 2013 protestirali proti ravnanju upnikov in države s podjetjem, z zanimanjem čakajo, kdo bo novi lastnik. Foto: STA

Pred MLM so prelomni meseci.

Livarna, ki se je med krizo komaj rešila pred stečajem, je od avgusta lani znova v prisilni poravnavi.

V istem obdobju je Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), bolj znana kot slaba banka, začela postopek njene prodaje. Prvotni rok za oddajo nezavezujočih ponudb se je iztekel v začetku januarja.

Koliko so jih prejeli, ni mogoče izvedeti. Na DUTB so nam pojasnili le, da "informacij pred koncem prodajnega postopka ne razkrivajo, razen ko gre za informacije javnega značaja". Poznavalci vrednost MLM ocenjujejo na okrog 10 milijonov evrov, od česar velja odšteti tudi dolg družbe.

Kdo se (je) zanima(l) za MLM

V zadnjih tednih naj bi zanimanje za MLM izrazilo več tujih podjetij iz panoge, med njimi večja livarna iz Nemčije, in finančnih skladov.

Za nakup MLM se je po neuradnih informacijah zanimala Iskra družine Šešok. Na fotografiji Matija Šešok. Foto: STA Eden od njih je tudi finsko-luksemburški KJK Capital. V Sloveniji je lastnik 40-odstotnega deleža pekarske družbe Don Don, ki ga od lani prodaja, Kovinoplastike Lož, Tomplasta in Iskre ISD.

Po neuradnih informacijah se je za nakup MLM zanimala tudi Iskra, ki je v lasti družine Šešok, česar Matija Šešok ni potrdil. Za Siol.net je dejal, da Iskra ni oddala ponudbe za nakup MLM.

Družbo v sanaciji vodi novinec v panogi

Prav zakulisne igre, povezane z iskanjem novega lastnika MLM, naj bi bile krive za zadnje burno dogajanje v družbi, ki zaposluje več kot 500 ljudi.

Tik pred koncem lanskega leta je namreč s položaja predsednika uprave odšel Darko Gorjup, ki je na čelo MLM prišel v začetku leta 2016.

Gorjupova zamenjava, za katero stoji DUTB kot največja lastnica in upnica družbe, je bila presenečenje, ker:

je MLM uspešno vodil skozi čeri sanacije . S tekočim poslovanjem je izplavala iz rdečih številk. V letu 2016 je ustvarila 38 milijonov evrov prihodkov in 1,8 milijona evrov denarnega toka. Lani je dobila večji petletni posel za nemški Volkswagen. Po neuradnih informacijah je MLM lani ustvaril 2,5 milijona evrov denarnega toka iz poslovanja (EBITDA), letos pa bo po načrtih še za milijon evrov višji;

. S tekočim poslovanjem je izplavala iz rdečih številk. V letu 2016 je ustvarila 38 milijonov evrov prihodkov in 1,8 milijona evrov denarnega toka. Lani je dobila večji petletni posel za nemški Volkswagen. Po neuradnih informacijah je MLM lani ustvaril 2,5 milijona evrov denarnega toka iz poslovanja (EBITDA), letos pa bo po načrtih še za milijon evrov višji; ker se je zgodila prav v času, ko so si interesenti ogledovali MLM. Več potencialnih ponudnikov se je o tem pogovarjalo z nekdanjim predsednikom uprave, a naj bi se njihovo zanimanje po Gorjupovem odhodu že ohladilo. To odpira špekulacije, ali imajo na DUTB morda že vnaprej izbranega favorita za nakup MLM;

Več potencialnih ponudnikov se je o tem pogovarjalo z nekdanjim predsednikom uprave, a naj bi se njihovo zanimanje po Gorjupovem odhodu že ohladilo. To odpira špekulacije, ali imajo na DUTB morda že vnaprej izbranega favorita za nakup MLM; ker ga je nasledila oseba, ki je v avtomobilski industriji popolni novinec.

Foto: STA

Bil je v kreditnem odboru propadle banke

Novi predsednik uprave MLM Boštjan Drevenšek je bil vrsto let zaposlen v Probanki. Med letoma 2004 in 2008 je bil celo član njenega kreditnega odbora.

To je bilo obdobje, ko je nekdanja mariborska banka na veliko financirala menedžerske odkupe in finančne holdinge, zaradi česar je pozneje končala v nadzorovani likvidaciji.

Probanka, ki jo je takrat vodila Romana Pajenk, je imela pomembno vlogo tudi v privatizacijskih procesih v MLM.

V lasti je imela avstrijsko podjetje Metalna, ki je obvladovalo četrtino delnic livarne. Šlo je za paket delnic, ki naj bi bil "pripravljen" za tedanjega predsednika uprave Branka Žerdonerja. Danes je v lasti DUTB.

Leta 2007 pa je Probanka še četrtino delnic prodala v Avstrijo. Glavnino teh je kupil dunajski odvetnik Johannes Smolka, ki je sodeloval tudi pri prvi privatizaciji Etre 33. Tudi tam je imela ključno vlogo Probanka.

Foto: Matej Leskovšek

Vodi DUTB struja kadra iz Probanke?

Drevenšek je bil že avgusta lani na zahtevo DUTB najprej imenovan za člana uprave MLM. Že takoj so se med njim in Gorjupom začeli spori. Izhajali naj bi iz različnih pogledov na operativno delo in prihodnost MLM.

Ni mogoče izključiti, da se je DUTB za Drevenška odločila tudi zato, ker ima na slabi banki v zadnjih dveh letih pomembno vlogo kader iz nekdanje Probanke, ki si jo je DUTB pripojila v začetku leta 2016. Od tam sta v DUTB prišla glavni izvršni direktor Imre Balogh in direktor upravljanja terjatev Igo Gruden.

O tem, na kakšen način se slaba banka ukvarja s sanacijo MLM, veliko pove podatek, da so se na DUTB v slabih dveh letih po naših podatkih domala neprestano menjujejo skrbniki, zadolženi za to naložbo.

Kaj pravi DUTB

"Boštjan Drevenšek je član uprave Mariborske livarne od septembra 2017 in tako že dobro pozna tako operativni kot finančni vidik dejavnosti MLM, kar je v tej fazi prodajnega procesa ključnega pomena. Pred tem je uspešno sodeloval pri prestrukturiranju družbe Koto," so nam pojasnili na DUTB.

Iz MLM so že ob zamenjavi predsednika uprave sporočili, da je Gorjup odšel po sporazumnem dogovoru z nadzornim svetom. Gorjupa za pojasnila ni mogoče priklicati.