Septembra na letni ravni 1,7-odstotna inflacija

Cene življenjskih potrebščin v Sloveniji so se septembra na letni ravni zvišale za 1,7 odstotka. Na mesečni ravni so se znižale, in sicer za 0,2 odstotka. V prvih devetih mesecih letos je bila rast cen 1,8-odstotna, je danes objavil državni statistični urad.