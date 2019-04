Šefa košarkarske zveze bi v Ljubljani gradila luksuzna stanovanja

Rašo Nesterović in Matej Erjavec, vodilni dvojec Košarkarske zveze Slovenije (KZS), skupaj sodelujeta tudi v nepremičninskem projektu v prestolnici. Komu sta zaupala denar in koliko naj bi pri tem zaslužila?

Knafljev prehod v središču Ljubljane je že od konca 90-ih let eno od najbolj priljubljenih shajališč v prestolnici. A podobo tega dela Ljubljane že skoraj dvajset let kazi zapuščeno gradbišče, na katerem bi moral zrasti objekt Devetka, ki bi Knafljev prehod povezal s Čopovo ulico. Gradnjo so zaustavila nesoglasja med številnimi solastniki zemljišč, kriza in druge težave različnih investitorjev.

Toda več milijonov evrov vreden projekt se bo v kratkem očitno premaknil z mrtve točke. Nova lastnica Carmen Dobnik, sicer znana ljubljanska odvetnica, napoveduje, da bi se lahko gradbena dela začela še letos. Našla je tudi financerje svojega projektnega podjetja Nova devetka. To so:

- Matej Erjavec, odvetnik in predsednik Košarkarske zveze Slovenije (KZS),

- Rašo Nesterović, nekdanji košarkarski reprezentant, ki je vrsto let igral v ligi NBA, zdaj pa je generalni sekretar na KZS, torej Erjavčeva desna roka, in

- Slavko Latinović, pred več kot desetletjem vodja gostilne pri Vodniku v ljubljanski Šiški, ki ima sedaj v lasti podjetje Latinos, registrirano za suhomontažno gradnjo.

Zapuščeno gradbišče v Knafljevem prehodu. Foto: Ana Kovač

Posodili 1,4 milijona evrov z visokimi obrestmi

Erjavec, Nesterović in Latinović so za izvedbo projekta zagotovili 1,4 milijona evrov. Po naših podatkih sta Nesterović oziroma njegova soproga in Latinović posodila vsak po 550.000 evrov, Erjavec pa preostalih 300.000 evrov. Posojilo zapade v letu dni. V zameno bo morala Dobnikova plačevati visoke, kar 15-odstotne obresti, kar znaša še dodatnih več kot 200 tisočakov.

"Družba je del sredstev za financiranje projekta pridobila na trgu, pri zasebnih posojilodajalcih," je potrdila Dobnikova. Njihov denar je sicer porabila za odkup preostalega dela nedokončanega objekta, ki še ni bil v njeni lasti. To ji omogoča, da pridobi gradbeno dovoljenje in izpelje vse predvidene postopke.

"Moja vloga je razvidna iz javno dostopnih evidenc, ki ste jih verjetno pregledali. Kakšne druge vloge v zadevi nimam," je za Siol.net dejal Erjavec, ki drugih komentarjev ni želel dajati. Nesterović za pojasnila ni bil dosegljiv.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Do 24 nadstandardnih stanovanj

Čeprav Dobnikova vztraja, da projekt razvija sama in da pri tem ne sodeluje z drugimi partnerji, naši podatki kažejo, da bi lahko imeli Erjavec, Nesterović in Latinović večjo vlogo. Po načrtih si bodo razdelili tudi dobiček od prodaje stanovanj in poslovnih prostorov.

Kakšna bo nova različica projekta Devetka? Kot je pojasnila Dobnikova, bodo zgradili poslovno-stanovanjski objekt, ki bo imel v pritličju in prvem nadstropju trgovine in lokale. V zgornjih nadstropjih bo od 20 do 24 nadstandardnih stanovanj z visečimi vrtovi in ozelenjenimi terasami, ki bodo namenjena prodaji na trgu.

“Pripravljena idejna rešitev je v skladu z zahtevami spomeniškega varstva," je poudarila. Pred novim zagonom gradbenih strojev na Knafljevem prehodu bo morala pridobiti še novo gradbeno dovoljenje, a glede na predvideno časovnico ne dvomi, da ji bo to uspelo.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Bo šlo v tretje rado?

Kot že omenjeno, ima projekt Devetka dolgo zgodovino. Začeli so jo graditi že leta 2001 v okviru javno-zasebnega partnerstva, vendar prišli le do tretje gradbene faze, torej postavili streho in preprečili uničenje objekta.

Prvotni zasebni investitor je bila družba Polder, ki jo je vodil Borut Rezar, glavni akter in obsojeni v aferi Zbiljski gaj. Polder je po nekaj letih končal v stečaju, nedokončani objekt pa se je znašel v stečajni masi. Projekt je nato poskušal oživiti Bahtijar Bajrović, prvi mož in lastnik verige trgovin Sportina, vendar je po izbruhu krize 2008 ustavil vse aktivnosti v zvezi s projektom. Na koncu so nepremičnino zaradi prezadolženosti Bajrovićevega imperija prevzele banke.

Toda že prej se je zapletlo zaradi različnih interesov. Nedokončani objekt po mnenju arhitektov in solastnikov, ki so bili potencialni vlagatelji, ni bil dobro zastavljen, zato so se morali uskladiti glede spremembe prostorskih aktov. Ključni problem je bila skupna parcela, na kateri so med seboj povezani objekti in zemljišča ob Knafljevem prehodu. Ta je bila v lasti sedmih lastnikov, večina pa je imela nerealna cenovna pričakovanja ob morebitnem odkupu.