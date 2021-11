Se Miodrag Kostić umika iz agrobiznisa in pripravlja naskok na Mercator?

Ustanovitelj in lastnik srbske MK Group Miodrag Kostić, ki je poslovno pot začel prav v kmetijsko-živilsko predelovalnem sektorju, prijel se ga je vzdevek Kralj sladkorja, je močno vpet tudi v Sloveniji. Leta 2015 je postal lastnik prenovljenega hotela Kempinski Palace v Portorožu. Leta 2017 je njegova AIK banka od prezadolženega holdinga Sava kupila del Gorenjske banke, ki jo je dve leti kasneje v celoti prevzela. Leta 2019 je postal večinski lastnik portoroškega letališča. Letos novembra je Gorenjska banka podpisala pogodbo o nakupu banke Sberbank v Sloveniji, s čimer bo postala tretja največja banka v Sloveniji. Lani je Kostić prevzel tudi družbo Heta Asseta Resolution, ki je veljala za slovensko podružnico slabe banke avstrijskega Hypa, ob tem pa pridobil lastništvo nad 70 milijonov evrov vrednim nepremičninskim portfeljem.

Kot piše srbska Politika, je Kostić najprej prodal eno najsodobnejših tovarn olja v Šidu, sredi leta pa še podjetja Granexport, Luka Bačka Palanka, Žito Bačka in Agroglobe. Ta se ukvarjajo z odkupom in prodajo žit in olja, logistiko, skladiščenjem, proizvodnjo pšenične in koruzne moke, hrane za živali, prodajo umetnih gnojil ... Novosadski Agroglobe je celo največji izvoznik žit in olja v Srbiji. Nazadnje je ameriški multinacionalki prodal še največjega srbskega proizvajalca soje, podjetje Sojaprotein iz Bečeja.

Letos novembra je Gorenjska banka podpisala pravno zavezujočo kupoprodajno pogodbo za nakup banke Sberbank v Sloveniji. To predstavlja del skupne pogodbe med Sberbank Europe (evropska veja ruske banke s sedežem na Dunaju) in AIK banko, Gorenjsko banko in Agri Europe Cyprus (AEC) za nakup hčerinskih družb Sberbank tako v Sloveniji kot tudi v Srbiji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem in Madžarskem. Njihova bilančna vsota znaša 7,33 milijarde evrov.

Sberbank se namerava umakniti tudi iz Fortenove

Sberbank se bo v prihodnjih dveh letih po lastnih napovedih umaknila tudi iz lastništva skupine Fortenova, naslednice propadlega hrvaškega Agrokorja, v kateri je skupaj z rusko banko VTB največja lastnica. V sklopu Fortenove deluje slovenski Mercator.

Vse to pa v javnosti sproža ugibanja, da se želi najbogatejši Srb na ta način dokopati do nekdanjih trgovskih podjetij Ivice Todorića, predvsem do slovenskega Mercatorja. Kostićeva podjetja so sicer tovrstna ugibanja zanikala.

Ljubodrag Savić, profesor na beograjski ekonomski fakulteti, je za časnik Politika dejal, da je Kostić spoznal, da se je v tem trenutku bolje osredotočiti na finančni in turistični sektor. Poslovanje v kmetijsko-živilskem sektorju je namreč zaradi podnebnih sprememb in nihanja cen surovin zelo negotovo. Ne bo pa ga presenetilo, če bo Kostić čez nekaj let ponovno kupoval zemljišča in gradil proizvodne obrate za prehrambno industrijo.