Se boste odpovedali McDonaldsu in Coca Coli za Ukrajino?

Eksodus tujih podjetij iz Rusije je vsak dan večji, tista, ki pa tam ostajajo, so postala tarča pozivov k bojkotu njihovih izdelkov, poroča BBC. Čeprav Rusije ne nameravajo zapustiti niti Pepsi, KFC, Starbucks in Burger King, sta v ospredju napadov na spletnih družbenih omrežij predvsem McDonalds in Coca Cola. Podjetij ne zapuščajo samo kupci, temveč tudi vlagatelji. Coca Cola pa se je znašla tudi na udaru trgovcev, ki njenih izdelkov več ne želijo imeti na policah.

Po poročanju New York Timesa ima McDonalds v Rusiji 847 restavracij, njihovi prihodki pomenijo devet odstotkov vseh prihodkov korporacije.