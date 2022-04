Sandi Češko postal edini lastnik Studia Moderna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po mnenju Sandija Češka pot do blaginje za vse ni zniževanje davkov, temveč več transparentnosti. Foto: STA

Češko je skupaj z ženo Livijo Dolanc podjetje Studio Moderna ustanovil leta 1992, nato je leta 2019 polovični delež prodal tujim investicijskim skladom, družbo pa bo zdaj znova prevzel prek finančne družbe Studio Moderna Founders B.V. iz Nizozemske. Dozdajšnji vlagatelji, med drugim General Atlantic in sklad Templeton, bodo iz družbe izstopili.

Kot je za Delo povedal Češko, je zdaj edini lastnik družbe, o vrednosti transakcije pa ni hotel govoriti. "Seveda sem zadovoljen. Sem delal nekaj mesecev za to, da pride k meni. Nisem bil edini v procesu," je dejal Češko. Revija Manager je njegovo premoženje ocenila na 355 milijonov evrov.

Studio Moderna posluje predvsem v Srednji in Vzhodni Evropi. Združuje več blagovnih znamk izdelkov za dom, med drugim znamko vzmetnic Dormeo in kuhinjske posode Delimano. V zadnjem desetletju je družba svojo prodajo razširila v več kot 20 držav in vzpostavila mrežo več kot 20 milijonov kupcev, pojasnjujejo v družbi. "Studio Moderna je prepričljiva platforma za potrošnike z znatnim potencialom za rast. Veselim se nadaljnje rasti podjetja," je še dejal Češko.

Češko je član Socialnih demokratov in je v začetku letošnjega leta prevzel vodenje gospodarske politike stranke. Postal je predsednik strokovnega sveta za gospodarstvo v SD in aktivno sodeluje v predvolilni kampanji za letošnje parlamentarne volitve. Prepričan je, da bo gospodarstvo v prihodnjih desetih letih deležno verjetno največjih sprememb v zgodovini. Tu misli na digitalizacijo, robotizacijo, spremembe v dobavnih verigah, nove poslovne modele, ozelenjevanje in deglobalizacijo.