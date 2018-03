Sandi Češko molči o dogajanju na Nizozemskem

Dokumenti razkrivajo: Sandi Češko, ki ga revija Manager redno uvršča v vrh najbogatejših Slovencev, od lani jeseni nima več nobene upravljavske funkcije v verigi podjetij, prek katerih je vrsto let obvladoval Studio Moderna. Se v skupini, ki se ukvarja s televizijsko in spletno prodajo, pripravljajo nove lastniške spremembe?

Sandi Češko je oče skupine Studio Moderna, mreže podjetij v 20 državah sveta, ki se ukvarjajo s televizijsko in spletno prodajo, kombinirano s prodajo v trgovinah.

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je zaslovel s prodajo Kosmodiska, posebnega traku proti bolečinam v hrbtenici.

Sledili sta skoraj dve desetletji rasti, v katerih se je Češko prebil na vrh lestvice najbogatejših Slovencev. Med letoma 2011 in 2013 ga je revija Manager uvrstila celo na prvo mesto. Vrednost njegovega deleža v Studiu Moderna je ocenila na 460 milijonov evrov.

V zadnjih letih je na poslovanje precej vplivala kriza, ocenjeno premoženje Češka pa je skopnelo in lani doseglo "le" 300 milijonov evrov. Pri oceni premoženja sicer pri Managerju niso upoštevali dolgov celotne skupine.

Kdo so lastniki Studia Moderna

Lastniška struktura Studia Moderna ni javna. Podjetje, ki ima sedež v Zagorju ob Savi, je uradno že več kot 15 let v lasti verige podjetij iz Nizozemske in Cipra.

V njej ima ključno vlogo podjetje Studio Moderna Holdings, ki je v Amsterdamu registrirano na istem naslovu kot več deset drugih podjetij. Znano je, da so med njegovimi solastniki štirje mednarodni finančni skladi in investicijske družbe: Insight Venture Partners, Templeton, General Atlantic in JH Partners.

Foto: Studio Moderna

Še do lani je veljalo, da ima Sandi Češko, vrsto let eden ključnih gospodarstvenikov iz kroga Socialnih demokratov (SD), skupaj s partnerico Livijo Dolanc v lasti nekaj več kot polovični delež Studia Moderna Holdings. Obvladoval ga je prek ciprskega podjetja Kanatol. S tem je imel ključni vpliv na poslovne odločitve v slovenskem podjetju Studio Moderna, ki ga vodi Duško Kos.

Dokumenti: Češka ni več v odboru direktorjev na Nizozemskem

A dokumenti, ki smo jih pridobili na Siol.net, razkrivajo, da Sandi Češko v nizozemskem podjetju Studio Moderna Holdings nima več nobene upravljavske vloge. Oktobra lani je namreč izstopil iz upravnega odbora tega podjetja. Enako je že julija lani storila tudi Livija Dolanc.

V šestčlanskem krovnem organu nizozemskega podjetja Studio Moderna Holdings, krovne družbe skupine Studio Moderna, imajo tako glavno vlogo predstavniki tujih lastnikov, ki zasedajo štiri položaje.

Tudi preostala dva člana upravnega odbora sta tujca. To sta prvi finančnik Studia Moderna John Bernstein in izvršni direktor družbe Adrian Burleton.

Kaj pravi Sandi Češko

Na Sandija Češka smo neposredno in prek službe za odnose z javnostmi naslovili več vprašanj. Zanimalo nas je:

1. Zakaj je lani oktobra izstopil iz upravnega odbora družbe Studio Moderna Holdings?

2. Ali je to storil, ker je deloma oziroma v celoti odprodal lastniški delež v tem podjetju?

3. Kolikšen delež družbe Studio Moderna Holdings je še v njegovi lasti?

Odgovora po dveh dneh nismo prejeli. Duško Kos, direktor Studia Moderne, nas je za pojasnila napotil na Češka.

Templeton že jeseni napovedal prodajo

Izstop Sandija Češka in Livije Dolanc iz upravnega odbora Studia Moderna Holdings sovpada z nekaterimi drugimi dogajanji okrog Studia Moderna.

Že oktobra lani, torej v istem mesecu, ko je Češko izstopil iz nizozemskega podjetja, je Mark Mobius, izvršni direktor pri Templeton Emerging Markets Group, enem od solastnikov Studia Moderna, napovedal skorajšnjo prodajo družbe.

Mark Mobius, izvršni direktor pri Templeton Emerging Markets Group, je lani jeseni napovedal skorajšnjo prodajo družbe Studia Moderna. Foto: Reuters "Precej verjetno, da bo mednarodna družba kupila Studio Moderna, da bo dobila dostop do vzhodne Evrope. Studio Moderna bodo verjetno uporabili ne le kot vstopno točko za vzhodno in srednjo Evropo, ampak za celotno Evropo," je napovedal Mobius, ki ga ameriški mediji in analitiki označujejo za guruja investicij.

Studio Moderna je na oglasni deski

Ali je kdo od tujih solastnikov že prodal svoj delež v Studio Moderna Holdings, za zdaj ni znano. Po zadnjih javno objavljenih podatkih ga imajo vsi štirje še vedno v naložbenem portfelju.

V zadnjih dneh smo opazili, da več spletnih strani, ki se ukvarjajo s finančno analitiko, naložbo v Studio Moderna ponujajo kot priložnost za vlaganje. Podjetje Studio Moderna Holdings sicer v funkciji direktorja upravlja podjetje Trust International Management v lasti globalne skupine Citco, ki sodeluje s številnimi svetovnimi skladi tveganega kapitala.

Po prvotnih načrtih bi morali prvi mednarodni vlagatelji (Insight in Templeton) iz lastništva Studia Moderna Holdings izstopiti že najpozneje leta 2016. Toda načrte jim je prekrižala kriza.

Tudi na vprašanje, predvidoma kdaj bodo svoje deleže v Studio Moderna Holdings odprodali finančni skladi, ki so vanj vstopili med letoma 2010 in 2012, Češko ni odgovoril.

"Leta 1999 so k meni prvič pristopili vlagatelji iz dveh velikih bank, ene ameriške s sedežem v Londonu in druge iz Evrope. Razložili so mi, da moram postaviti poslovni sistem v prijazno poslovno okolje, sicer ne bodo vlagali v podjetje. Svetovalni skupini, ki so mi jo predstavili, sem dal navodilo, da mora biti celotna struktura postavljena v evropskih državah, brez kakega offshore podjetja. Malce so se posmihali, a je ta pogoj obveljal." "Holding na Nizozemskem ni zaradi davčnih olajšav, ampak zaradi maksimalne transparentnosti in varnosti ter enostavnosti poslovnega okolja. Tako preprosto, pa hkrati tako daleč za nas." Sandi Češko marca 2017 v kolumni za revijo Manager

Padec prihodkov zaradi Rusije, je sanacije konec?

Češko je tedaj priznal, da je bilo leto 2014 najslabše poslovno leto v zgodovini družbe, saj je ta izgubila skoraj desetino prodajnih prihodkov v primerjavi z letom 2013. To se je v veliki meri zgodilo zaradi krize v Rusiji in vojni v Ukrajini, ki sta ena od ključnih trgov Studia Moderna.

Skladi so se takrat odločili počakati na sanacijo. Njeno vodenje so zaupali Češkovi ekipi, od katere so zahtevali širitev na druge trge, predvsem v zahodno Evropo in Azijo.

Foto: STA Na zadnji dan leta 2015 je imela skupina Studio Moderna nekaj več kot 85 milijonov evrov dolgov, razkriva zadnja konsolidirana bilanca, ki jo je objavila nekdanja krovna družba skupine Studio Moderna na Nizozemskem.

Lani poleti se je dogovorila o reprogramu dela posojil. Nizozemski lastnik Studia Moderna je najel za skupaj 60 milijonov evrov posojil pri nemški izpostavi ruske banke VTB, zanje pa zastavil delež v slovenskem podjetju Studiu Moderna.

Tega je moral na zahtevo Rusov prenesti na posebej ustanovljeno podjetje Studio Moderna Holdings Investments. Tudi v tem podjetju Češko nima nobene upravljavske ali druge vloge.

Novega lastnika so dobila tudi številna druga sestrska podjetja v regiji, ki se ukvarjajo s prodajo izdelkov Studio Moderna.

500-milijonska prodaja

"Po načrtih bomo v letu 2017 ustvarili okoli 500 milijonov evrov prihodkov od prodaje," je konec lanskega leta medijem povedal Češko. Na ravni celotne skupine so poslovali z dobičkom, lahko pa, da je katera od hčerinskih družb končala v rdečih številkah, je dejal.

Foto: Studio Moderna Krovna družba je na Nizozemskem, kjer se tudi konsolidirajo poslovni rezultati skupine. Studio Moderna ima namreč v večini evropskih držav samostojna podjetja, ki tudi poslujejo med seboj.

Samo slovenska družba Studio Moderna je v letu 2016 ustvarila okoli 38 milijonov evrov prihodkov od prodaje.

V Švici je medtem podjetje Top Shop International, ki je med drugim lastnik številnih blagovnih znamk Studia Moderna (Kosmodisk, Dormeo ...), v letu 2016 pa je s slovensko družbo Studio Moderna ustvarila za okoli 27 milijonov evrov prometa.