Ryanair z bazo tudi v Trstu, Ljubljana je zanje predraga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair bo aprila odprl novo bazo na tržaškem letališču, kar med drugim prinaša povečanje števila letov na nekaterih linijah in nova delovna mesta, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa. Po besedah izvršnega direktorja družbe Eddieja Wilsona je ljubljansko letališče zanje predrago.

Ryanair bo Trst dvakrat tedensko povezoval z Berlinom, Parizom, Sevillo, Krakovom, Brusljem, Dublinom in Barcelono. Na Malto in v Valencio po novem ne bodo več leteli dvakrat, pač pa trikrat tedensko, v London pa štirikrat. Pogostejše bodo tudi nekatere notranje povezave. Ryanair iz Trsta leti v Bari, Brindisi, Cagliari, Catanio, Neapelj in Palermo.

Izvršni direktor družbe Eddie Wilson je na novinarski konferenci v Trstu po poročanju Primorskih novic kot glavni razlog za izbiro te lokacije izpostavil izničenje dodatne občinske letališke pristojbine, za katero se je odločila deželna vlada Furlanije - Julijske krajine. "S tem je tržaško letališče postalo eno izmed najbolj konkurenčnih in Ryanair se je takoj odzval na to potezo," je dejal.

Letališče, kjer trenutno dela 130 ljudi, bo zaradi nove Ryanairove baze zaposlilo od 25 do 30 novih delavcev. Nova delovna mesta si obetajo tudi v turizmu.

Lani je prek tega letališča, ki je zaradi bližine zanimivo tudi za Slovence, potovalo 930 tisoč potnikov, kar je največ doslej. Letos nameravajo ta rezultat še izboljšati, saj pričakujejo 1,3 milijona potnikov.

Slovenija in Grčija edini dve državi, ki sta svojo letališko infrastrukturo prodali tujcem

Glede zanimivosti brniškega letališča je Wilson po poročanju Primorskih novic dejal, da je Ljubljana zanje predraga. "Slovenija in Grčija sta edini dve državi, ki sta prodali svojo letališko infrastrukturo tujcem, kar je po moji oceni kratkovidna poteza. Ker tujih investitorjev ne zanima razvoj regije, zanima jih le dobiček. Zato žal Ryanair ne investira v Ljubljano, ker je enostavno predrago," je povedal.