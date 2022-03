Rusija grozi, da bo zmanjšala dobavo plina v Evropo, če ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Prepoved uvoza ruske nafte bo vodila v katastrofalne posledice za svetovni trg. Rast cen bo nepredvidljiva - več kot 300 dolarjev na sod, če ne celo več," je po navedbah ruskih medijev, ki jih povzemajo zahodni mediji, posvaril Novak.

Dodal je grožnjo, da bi lahko Rusija kot povračilni ukrep za odločitev Zahoda, da ustavi projekt plinovoda Severni tok 2, prekinila dobavo svojega plina po plinovodu Severni tok 1. "Za zdaj te odločitve nismo sprejeli. Od tega ne bi imel koristi nihče," je dejal, a dodal, da jih "evropski politiki silijo k temu s svojimi izjavami in obtožbami na račun Rusije".

K bojkotu celotnega ruskega izvoza, vključno z zemeljskim plinom in nafto, Zahod med drugim poziva ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. O tem že razmišljajo v ZDA, medtem ko je Evropa zaradi velike odvisnosti od ruskih energentov za zdaj precej bolj zadržana. Cena nafte na svetovnih trgih je sicer že dosegla najvišjo vrednost po letu 2008.

Cene nafte rastejo, a ostajajo pod rekordnimi vrednostmi

Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znova zvišale, a so ostale pod rekordnimi vrednostmi, doseženimi med ponedeljkovim trgovanjem. Severnomorska nafta brent se je takrat povzpela skoraj do 140 dolarjev za 159-litrski sod, danes pa je pri okoli 127,5 dolarja.

V ponedeljek je cena severnomorske nafte brent dosegla najvišjo vrednost v skoraj 14 letih. Dvignila se je do 139,13 dolarja, preden se je nato "ohladila" na okoli 123 dolarjev za sod. Rekord je bil sicer dosežen v času svetovne finančne krize leta 2008, ko je sod te nafte stal 147,50 dolarja.

Danes je bilo treba popoldne po singapurskem času za sod nafte brent z majskim dobavnim rokom odšteti 127,53 dolarja, kar je bilo 4,32 dolarja več kot ob zaprtju trgov v ponedeljek.

Podražila se je tudi teksaška lahka nafta za dobavo v aprilu, in sicer za 3,59 dolarja na 122,99 dolarja za sod. Ta sorta nafte je v ponedeljek stala več kot 130 dolarjev, tudi to je bila najvišja cena od leta 2008.