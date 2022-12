Roto z novim letom odpira nova delovna mesta

Oglasno sporočilo

Mednarodno uspešno slovensko družinsko podjetje za proizvodnjo izdelkov iz plastičnih mas Roto d.o.o. je letos zaznamovalo prelomnico na področju razvoja in poslovanja. Novembra so odprli nove poslovne prostore na sedežu Skupine Roto v Černelavcih pri Murski Soboti in novo proizvodno halo površine 2200 kvadratnih metrov z roboti in tremi stroji za rotomoulding, s katero so za tretjino povečali proizvodne zmogljivosti. Investicija je vredna 4,5 milijona evrov.

Nova poslovna stavba Roto v Černelavcih, Murska Sobota (Foto: Uroš Sobočan)

V razvoju murskosoboškega podjetja Roto, ki je svetovni proizvajalec visokokakovostnih plastičnih izdelkov za avtomobilsko, navtično, kmetijsko in gradbeno industrijo, zagotavljajo nenehne inovacije, uvajajo nove tehnologije in materiale – naslednji korak je avtomatizacija in robotizacija proizvodnje.

Eden njihovih prvih izdelkov, izdelanih z roboti, je tudi sicer med njihovimi najbolje prodajanimi izdelki – sod za zbiranje deževnice, izdelan iz recikliranih materialov. Naslednji izziv je proizvodnja rezervoarjev za gorivo, ki so tehnično bolj zapleteni in zahtevni. V letošnjem letu se je močno povečalo povpraševanja po njihovih industrijskih izdelkih, v glavnem po komponentah za električna vozila in po velikih enotah za shranjevanje električne energije z lovilno posodo.

Da bi zagotovili zmogljivosti za obstoječo proizvodnjo in nova naročila, so investirali v novo, 2200 kvadratnih metrov veliko proizvodno halo.

Nova proizvodna hala Roto (Foto: Uroš Sobočan)

Objekt je opremljen z novimi stroji in tehnologijo, ki jih uvršča med vodilne na področju rotomouldinga (rotacijsko litje): nekaj novimi roboti in tremi novimi stroji za rotomoulding. Eden od slednjih lahko drži 6,5-metrsko orodje in proizvaja izdelke, široke do šest metrov s prostornino do 22.000 litrov. V novem obratu ni le proizvodnja, temveč tudi oddelek za montažo, kjer lahko sestavljajo izdelke na istem mestu in s tem prihranijo dragoceni čas.

V letu 2023 začenjajo z robotizirano proizvodnjo ter s strojev, ki so sedaj ogrevani na plin, prehajajo na električne, na bolj zeleno energijo. To pomeni tudi avtomatsko doziranje materiala in veliko večjo produktivnost. Robotizacija je zelo pomembna predvsem za izdelke, ki jih proizvajajo v večjih količinah. V letu 2023 bo to proizvodnja za blagovno znamko motornih koles KTM, ki je lansiral nove modele motorjev; Roto namreč proizvaja rezervoarje za gorivo tudi za ameriško tržišče.

Zelo pomembna za robotizacijo je digitalizacija proizvodnje oziroma delovnih mest v proizvodnji – sistem MES. To pomeni brezpapirno poslovanje v proizvodnih procesih, kjer imajo zaposleni vse informacije, ki jih potrebujejo za proizvodnjo izdelka (tehnične liste, skice, sestavnice …) v digitalni obliki na delovnem mestu.

Rotomoulding robot (Foto: Uroš Sobočan)

Širše tehnične možnosti, večja stopnja izpolnitve naročil in večja varnost pri delu so le nekatere od prednosti, ki jih ponuja nova tehnologija. Za podjetje Roto je pomembno je tudi krožno gospodarstvo, saj vse ostanke materiala sedaj lahko oplemenitijo in jih ponovno uporabijo.

Poleg novega proizvodnega obrata so po 26 letih odprli tudi nove poslovne prostore v velikosti 1350 kvadratnih metrov na sedežu družbe v Černelavcih pri Murski Soboti, kjer so razstavni prostor, sejne sobe, pisarne za vodstvo podjetja ter zaposlene iz komercialnega in nabavnega oddelka.

Skupna vrednost investicije v novo proizvodno halo, opremo in poslovne prostore je 4,5 milijona evrov, širitev proizvodnje pa predvideva odpiranje vsaj 20 novih delovnih mest.

Podjetje Roto je bilo letos zelo aktivno tudi na športnem področju, saj so bili organizator in sponzor največje mednarodne športne prireditve v Sloveniji – 24. FAI svetovnega prvenstva v letenju s toplozračnimi baloni Murska Sobota 2022, ki se ga je v septembru udeležilo 130 najboljših pilotov toplozračnih balonov z vsega sveta.

Notranjost poslovne stavbe (Foto: Uroš Sobočan)

Matjaž Pavlinjek, direktor družbe Roto d.o.o.: »Letos smo bili izredno dejavni, tako pri razvoju novih produktov kot širjenju na nove trge, kar kažejo tudi letošnji poslovni rezultati. Z avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnje ter povečanimi proizvodnimi kapacitetami gradimo prihodnost in odpiramo novo poglavje v poslovanju podjetja. Robotizacija ne pomeni le povečanja kapacitete proizvodnje, ampak tudi optimiranje poslovnih procesov, dobavo na dogovorjen rok in kakovostnejše izdelke. Zelo smo ponosni tudi na naše nove poslovne prostore, ki zaposlenim omogočajo še boljše pogoje in motivacijo za delo. Čestitam naši usposobljeni projektni ekipi za izpeljavo obsežnega projekta v teh zahtevnih časih!«

Naročnik oglasnega sporočila je ROTO D.O.O.