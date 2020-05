Raje imajo prost dan kot 30 evrov dodatka

Poslanci in poslanke bodo na današnji seji državnega zbora razpravljali o predlogu Levice, ki predvideva zaprtje trgovin ob nedeljah tudi po koncu omejitvenih ukrepov zaradi epidemije novega koronavirusa. Trgovine so zdaj zaradi ukrepov ob nedeljah in na dela proste dni zaprte.

Vlada predloga Levice ne podpira, SDS in Janša bi trgovine zaprla

Plebiscitarna podpora zaprtju trgovin med zaposlenimi

Vlada je ta teden sporočila, da predlog Levice zaradi posledic epidemije na gospodarstvo, vključno s trgovinsko dejavnostjo, trenutno ni primeren za obravnavo v DZ, poleg tega bi ga morali obravnavati na seji ekonomsko-socialnega sveta. S tem, da sprejetje takšnega zakona brez predhodne obravnave na seji ESS ni primerno, se strinja tudi predsednik vlade, ki sicer zaprtje trgovin ob nedeljah podpira. Zaprtju so naklonjeni tudi poslanci SDS.

So se pa danes oglasili v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije (SDTS). Kot so zapisali, vprašanje obratovalnega časa trgovin, dela ob nedeljah in dela prostih dneh že leta razburja slovensko javnost, a spremembe se nikoli niso zgodile, kljub rezultatom referenduma iz leta 2003.

V luči aktualnih razprav na to temo je sindikat zbral poglede ključnih akterjev, delavk in delavcev v trgovinah. V sodelovanju s Centrom za družbene raziskave (CEDRA) je maja izvedel spletno anketo o mnenju delavk in delavcev v maloprodaji, ki razkriva, da kar 98 odstotkov vprašanih podpira zaprtje trgovin ob nedeljah, so zapisali v sindikatu, ki ga vodi Ladi Rožič.

Foto: Reuters Presenetilo jih je, da se odgovor delavk in delavcev na vprašanje glede podpore prostim nedeljam ni skoraj nič spremenil tudi ob opozorilu, da v tem primeru ne bodo več prejemali nedeljskega dodatka. Na vprašanje, ali podpirajo zaprtje trgovin ob nedeljah, čeprav to pomeni manjši mesečni zaslužek, je 95 odstotkov vprašanih odgovorilo pritrdilno, še navajajo v sindikatu.

Plače zaposlenih precej pod slovenskim povprečjem

Na novinarski konferenci, ki so jo organizirali danes, je Rožič tudi povedal, da so povprečne plače v maloprodaji izjemno nizke, saj po podatkih statističnega urada dosegajo le 78 odstotkov povprečne plače na nacionalni ravni. V nespecializirani maloprodaji, kamor spadajo trgovine za nakup vsakdanjih potrebščin in ki predstavlja družbeno infrastrukturo (kot je pokazala epidemija covid-19), pa je ta odstotek še nižji, saj so plače skoraj 30 odstotkov nižje od narodnega povprečja. Pri tem je treba upoštevati, da so v ta povprečja vštete tudi plače boljše plačanih delovnih mest skupnih služb, menedžmenta itn., ki povprečje potiskajo navzgor, še navajajo v sindikatu.

Za nedeljsko delo 30 evrov dodatka

"Skoraj enoglasna odločitev delavk in delavcev v maloprodaji, da se raje odpovedo nedeljskemu zaslužku kot prostemu dnevu, nakazuje na izredne delovne obremenitve, ki med drugim vplivajo tudi na njihovo zdravje," dodajajo. Dodatek znaša 6,05 evra na uro, tako da za pet ur nedeljskega dela zaposleni dobijo nekaj nad 30 evrov.

Pred krizo primanjkovalo sedem tisoč zaposlenih

O napovedih Trgovinske zbornice Slovenije, da bi to lahko pomenilo izgubo delovnih mest, pa je Rožič dejal, da gre za zavajanje in da so te navedbe absurdne. Opozoril je, da obratovalni čas trgovin ni prilagojen številu zaposlenih, kot bi moral biti po zakonu. Pred koronakrizo je tako v panogi po njegovih besedah primanjkovalo okoli 7.000 zaposlenih, kar so trgovci pokrivali s študentskim delom in tujimi delavci. "Trgovina je kruta do zaposlenih", je bil po pisanju STA jasen in dodal, da poskusi pogajanj o izboljšanju materialnega položaja delavcev v zadnjem obdobju niso odobrili sadov.