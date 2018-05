Radio HIT: Sazas založil denar za iskanje izginulega premoženja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Radiu HIT, ki ga bremenijo pretekli dolgovi in slabša poslušanost, se niso rešili izvršb združenja Sazas. To je založilo denar za tožbo, s katero bo poskušalo v stečajno maso vrniti izginulo premoženje.

Podjetje R Domžale, dolgoletni izdajatelj Radia HIT, je lani jeseni končalo v stečaju. Zanj je bil usoden dolžniški spor z združenjem Sazas, ki zbira denar od uporabe avtorskih del.

Upniki so v stečajnem postopku prijavili za skoraj 800 tisoč evrov terjatev, veliko večino Sazas, vendar je stečajna masa prazna. Kot smo razkrili, je bilo celotno premoženje skupaj s frekvenco 95,6 MHz, na kateri oddaja Radio HIT, preneseno v davčno oazo.

Stane Cencelj, prvi mož Radia HIT Foto: Radio HIT Za to je poskrbel ustanovitelj in direktor Radia HIT Stane Cencelj. Radijska postaja tako nadaljuje z oddajanjem, prihodki od oglasov pa so zunaj dosega rok upnikov.

Sporne posle bo zdaj izpodbijal stečajni upravitelj Andrej Marinc. V Sazasu so se namreč odzvali njegovemu pozivu in založili pet tisoč evrov za stroške pravdnih postopkov.

Sazas sicer od propadlega radijskega podjetja terja skupno več kot pol milijona evrov.

Kdo je novi lastnik Radia HIT?

Marinc je že vložil izpodbojno tožbo, s katero bo skušal v stečajno maso vrniti nekdanji odvisni družbi HIT FM in Radio Capris, nosilki frekvenc za Radio HIT in Radio Capris.

Cencelj je namreč v letu 2016, ko se je stopnjeval dolžniški spor z združenjem Sazas, frekvenco 95,6 MHz s podjetja R Domžale prenesel na novoustanovljeno podjetje HIT FM.

Nato je HIT FM in Radio Capris prepustil podjetju Global Advertising Projects LTD iz Velike Britanije. Kdo se skriva v ozadju britanskega podjetja, katerega lastništvo vodi (in se izgubi) v ameriško davčno oazo Delaware, uradno ni mogoče preveriti.

Po podatkih slovenskega registra dejanskih lastnikov pa je na koncu lastniške verige Hrvat Tomislav Ostriš. Ta je tudi direktor podjetij Zavetje in Radok, ki sta bili v lasti propadlega gradbinca Nivo Celje. Obe imata težave s prezadolženostjo, Radok je celo na seznamu davčnih dolžnikov.

Denarni tok preusmerili na družinsko podjetje

Tudi če bosta Sazas in stečajni upravitelj Marinc s tožbo uspešna, je vprašanje, kaj se bo sploh vrnilo v stečajno maso.

Podjetje HIT FM, ki je imetnik frekvence za Radio HIT, v lanskem letu uradno ni ustvarilo niti evra prihodkov. Podatki spletne baze Erar medtem kažejo, da je HIT FM v drugi polovici lanskega leta od Zavoda za razvoj neodvisnega radia prejel več kot 17 tisoč evrov.

Kam so preusmerili prihodke od oglasov in druge prilive ter ali jih je prevzelo katero drugo podjetje v lasti družine Cencelj, ni mogoče preveriti. Stane Cencelj se na naša vprašanje več kot teden dni ni odzval.

Foto: Thinkstock Denar Radia HIT se po dostopnih informacijah steka na podjetje R Trženje, ki je v lasti Tilna Cenclja. Lani je ustvarilo 272 tisoč evrov prihodkov in 22 tisoč evrov dobička. V stečajno maso podjetja R Domžale je prijavilo tudi za 154 tisoč evrov terjatev, a jih je stečajni upravitelj Marinc v celoti prerekal, saj da gre za povezane osebe.

Več bi lahko iztržili s prodajo Radia Capris, najbolj poslušane radijske postaje na slovenski Obali. V lanskem letu je ustvaril več kot 400 tisoč evrov prihodkov in deset tisoč evrov čistega dobička. Konec leta je imelo za nekaj manj kot pol milijona evrov premoženja.

Stane Cencelj na naša vprašanja, kot rečeno, ni odgovoril. Pred časom pa je za Siol.net povedal, da se tako kot mnogo drugih radijskih postaj soočajo s težavami na trgu. Prav tako je zagotavljal, da aktivno urejajo spor z združenjem Sazas.

Izgubljajo prihodke

Radio HIT je sicer danes le bleda senca nekoč uspešnega radia.

Še pred desetletjem je bil ena najbolj poslušanih komercialnih radijskih postaj pri nas. Na območju osrednje Slovenije je dolgo časa držal celo vodilni položaj.

Toda v zadnjih letih so mu prihodke in položaj na trgu počasi, a zanesljivo jemali vse močnejši radijski mreži Radio 1 in Aktual ter drugi večji igralci.

Pred začetkom krize leta 2008 je Radio HIT ustvarjal več kot 1,6 milijona evrov letnih prihodkov od prodaje, v zadnjem obdobju pa le še nekaj sto tisoč evrov. Ob tem je, kot že rečeno, ustvarjal visoko izgubo.

Vse to je povezano z upadom poslušalcev in dosega. Radio HIT in Radio Capris po zadnjih podatkih Mediane o poslušanosti radijskih postaj "doseže" zgolj še nekaj deset tisoč ljudi.

Pokritost Radia HIT na ozemlju Republike Slovenije. Foto: AKOS

Povezovanje z drugimi postajami

Rešilno bilko vidijo v povezovanju z drugimi lokalnimi radijskimi postajami, ki imajo podobne težave. V prvi vrsti so preveč razdrobljene in pokrivajo zgolj določene predele Slovenije, zaradi česar izgubljajo nacionalne oglaševalske prihodke.

Zato se je, kot smo poročali, dvajset lokalnih in regionalnih radijskih postaj, ki imajo skupaj več kot 237 tisoč dnevnih in več kot 560 tisoč tedenskih poslušalcev, odločilo povezati v novo mrežo. Med njimi je tudi Radio HIT.