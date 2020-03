To je prvi paket ukrepov za pomoč gospodarstvu, ki je že v veljavi

V skladu z zakonom o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov bo država pomagala delodajalcem, ki zaradi epidemije ne morejo zagotavljati dela vsaj 30 odstotkom zaposlenim hkrati in jih bodo napotili na začasno čakanje na delo, piše STA.

V tem času bodo delavci upravičeni do nadomestila plače v višini 80 odstotkov povprečne plače v zadnjih treh mesecih, pri čemer bo del tega zneska poravnala država. V primeru, da delavec ne bo prišel na delo zaradi odrejene karantene, bo država delodajalcu povrnila celotno izplačano nadomestilo.

Odlog prispevkov se bo izvršil avtomatično

Upravičenci po tem zakonu so gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki, ki zaposlujejo delavce. Samozaposleni pa bodo lahko socialne prispevke za naslednje tri mesece poravnali z dvoletnim zamikom. Odlog prispevkov se bo izvršil avtomatično.

Davčni obračuni za lansko leto dva meseca pozneje

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju bo zavezancem omogočil, da bodo lahko davčne obračune za lani oddali dva meseca pozneje, to je do 31. maja. Na konec maja se prestavlja tudi rok za oddajo letnih poročil za leto 2019 Ajpesu.

Vladi pa ta zakon omogoča, da lahko v času epidemije začasno zadrži izvrševanje posameznih proračunskih izdatkov ter si vzame neomejena pooblastila za prerazporejanje denarja znotraj proračuna.

Možnost odloga odplačevanja posojil za leto dni

Med prvimi uveljavljenimi ukrepi je tudi možnost odloga odplačevanja posojil za leto dni. Tu so upravičenci poleg gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in kmetov tudi društva, zadruge in ustanove, pa tudi samozaposleni in fizične osebe, če so državljani Slovenije. Vlogo bodo morali na svojo banko nasloviti sami.

Eden od ukrepov sega tudi na področje preskrbe s hrano. V skladu z zakonom o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane bo mogoče omejiti promet z živili, kot tudi prepovedati njihov izvoz ali uvoz, po potrebi pa tudi uravnavati cene.

Zaradi omejenega gibanja in poslovanja posameznih državnih organov in drugih nosilcev javnih pooblastil je v prvem paketu ukrepov še zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami, po katerem v obdobju epidemije roki v sodnih, prekrškovnih in upravnih postopkih ne tečejo.

Vlada je sicer v soboto zvečer potrdila t. i. mega zakon, ki bo nekatere od navedenih ukrepov bistveno nadgradil, še dodaja STA.

