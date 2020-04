Prodaja moke, riža in testenin v Sloveniji poskočila za trikrat

Pri agenciji Nielsen so ugotovili, da so se v tednu med 9. in 15. marcem Slovenci množično odpravili v trgovine in opravljali obsežnejše nakupe, poroča STA. Pri izbranih trgovskih verigah so tako zaznali 67-odstotno povečanje vrednostne prodaje v primerjavi s primerljivim tednom lani, to je med 11. in 17. marcem 2019.

Prodaja moke, riža in testenin se je v primerjavi s primerljivim obdobjem pred letom dni v Sloveniji povečala za več kot 300 odstotkov, pri žitnih kosmičih, žitaricah za kuhanje, konzerviranem mesu in vnaprej pripravljenih omakah in juhah v vrečkah je rast med 200- in 300-odstotna.

Več gumijastih rokavic, manj alkohola

Od 200- do 300-odstotna rast velja tudi za toaletna mila in gumijaste rokavice. Še bolj se je prodaja teh okrepila v naslednjem tednu, torej od 16. do 22. marca, in sicer za skoraj 400 odstotkov.

Potrošniki so se založili tudi s papirnatimi izdelki, vključno s toaletnim papirjem, in detergenti za pranje perila, medtem ko je na primer blagovna skupina alkoholnih pijač zaznala negativno rast vrednostne prodaje, so dodali v agenciji Nielsen.

Preberite še: