Češko po prodaji Dormea in Top Shopa: Če bi vsakega preverjal, ne bi sodeloval z nikomer

"Jaz osebno nisem nič prodal, Darko Horvat je omenjene znamke kupil od upravitelja švicarskega podjetja," je povedal Sandi Češko in zatrdil, da se v podjetju Studio Moderna, katerega krovna družba ima sedež na Nizozemskem, povezane družbe pa so med drugim registrirane tudi v Švici in na Cipru, s prodajo blagovnih znamk pri lastništvu trenutno ne spreminja nič, kaj bo prinesla prihodnost pa, kot pravi, ne ve nihče. Dodal je, da njihovo podjetje ni dobilo nobene kupnine.

Češko je podjetje na Nizozemskem prevzel v lanskem letu, ko je že imelo dolg, a jim je položaj do zdaj že uspelo nekoliko popraviti. "Dolg je bil večji, a nam ga je že uspelo nekoliko zmanjšati. Uspelo nam je odplačati še zadnje kredite, ki smo jih imeli pri banki ECB. To smo morali urediti zaradi sankcij. Položaj smo torej celo izboljšali, vendar pa nam v tem obdobju ni uspelo priti do dovolj dodatnega kapitala, da bi zadostoval potrebam podjetja. Podjetje smo kupili v slabšem finančnem položaju, potem pa se je takoj zatem zgodila še vojna v Ukrajini, ki nam je zaprla dva naša največja trga, Rusijo in Ukrajino. To so zadeve, s katerimi se srečujemo in jih počasi rešujemo," je pojasnil Češko.

Komentiral je tudi sodelovanje z Darkom Horvatom, ki se ga je v v javnosti oprijel naziv privatizacijski tajkun. "Sloves ustvarjajo mediji, pišejo se različne zgodbe, ne vem, kaj hočejo s tem povedati. V poslu štejejo številke, dejstva in dejanja. Če bi jaz preverjal poreklo vsakega finančnika, potem ne bi posloval z nikomer v svetu. Tudi banke delajo čudne posle in finančniki delajo čudne posle," je še povedal za Siol.net.

Darko Horvat je ustanovitelj in dolgoletni predsednik uprave Aktive, v katero so slovenski državljani v prvi polovici 90. let vložili za tristo milijonov evrov lastninskih certifikatov. Za vsakega od njih je v reklamah obljubljal tisoč nemških mark. Za Aktivo je danes ostalo pogorišče: opeharjeni mali delničarji, prazne stečajne mase in več kot sto milijonov evrov dolgov do bank.

Koliko je Horvat plačal za blagovne znamke, o čemer je poročal Požareport.si, Češko ni hotel povedati. "Dogovoril se je neposredno z upravitelji," je dejal za Finance. Po pisanju omenjenega časnika je kupec blagovnih znamk Dormeo, Delimano, Rovus in Top Shop novoustanovljeno Horvatovo podjetje Dormeo AG.

Kako bosta s Horvatom sodelovala v prihodnje, se po Češkovih besedah še dogovarjata. S tem je odgovoril na vprašanje časnika, ali bo Studio Moderna blagovne znamke od Horvata zdaj najemal. Je pa Češko napovedal, da bo Horvatova švicarska družba zdaj dobavljala podjetjem iz skupine, ki ima sedež na Nizozemskem. Zagorski podjetnik in partnerica Livija Dolanc medtem ostajata lastnika Studia Moderna.

Češko je lani znova prevzel nizozemsko družbo Studio Moderna Holdings

Češko je sicer lani aprila prek finančne holdinške družbe Studio Moderna Founders znova prevzel nizozemsko družbo Studio Moderna Holdings, ki jo je pred tem prodal skladom vlagatelji General Atlantic, Insight Partners, Templeton Strategic Emerging Markets Fund III in JH Partners.

Na Financah so spomnili, da je prodajni postopek pokazal, da je bila družba že takrat v krizi, nato pa so Studio Moderna dodatno zelo prizadeli še ruski napad na Ukrajino in sankcije proti Rusiji.

Dolgov do bank nimajo, a jim manjka dodatnega kapitala

S težavami je rasel tudi dolg do dobaviteljev. "Tega smo podedovali od prejšnjih lastnikov, smo ga pa že zmanjšali. Zdaj znaša približno 50 milijonov evrov," je za časnik dejal Češko. Kot pravi, nimajo dolgov do bank, a jim obenem manjka obratnega kapitala.

Na vprašanje, zakaj se je povezal s Horvatom, ustanoviteljem propadlega pidovskega imperija Aktiva, ki se je po številnih poslovnih aferah umaknil v Švico, je Češko odgovoril, da se je več kot leto dni pogovarjal s številnimi mogočimi kupci doma in po svetu - po pisanju portala Požareport je bil najprej v igri lastnik družbe Vitapur Andrej Podgoršek -, Horvat pa naj bi prepoznal vrednost podjetja.

"Vedno sem gledal na posel moralno, ampak posel je 'zero sum game', nekdo trpi, da nekdo drug zasluži. Takšna je igra," je povedal.