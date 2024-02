Priložnost za vse, ki želite zgraditi kariero v eni najperspektivnejših panog

Dijaki zadnjih letnikov so pred prvo večjo življenjsko odločitvijo – kateri študij izbrati. Odločitev bo namreč narekovala njihovo karierno pot. Vsekakor se je vredno ozreti po smereh, ki zagotavljajo perspektivno zaposlitev. Ena takšnih je turizem, ki je v preteklem letu * doživel pozitiven trend in je kljub globalnim izzivom, kot so neugoden gospodarski položaj, visoki transportni stroški in omejitve potovanj, ter avgustovskim hudim poplavam v Sloveniji okreval hitreje od evropskega in globalnega povprečja. Turizem ni le smer študija, ampak predstavlja način življenja. Na informativnih dneh 16. in 17. februarja boste imeli priložnost odkriti, kako lahko Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru oblikuje vaše sanje v resničnost.

Sanjarjenje o oddaljenih destinacijah, ljubezen do dela z ljudmi ter raziskovanje novih kultur so le nekateri od razlogov, ki vas lahko usmerijo k odločitvi za študij turizma. In če iščete pot do uresničitve teh sanj, potem je Fakulteta za turizem UM zagotovo prava izbira. Na tej fakulteti boste deležni celovitega znanja z različnih področij turizma. Teorijo boste povezali s prakso, terenske vaje pa vas bodo popeljale v svet turističnih znamenitosti po Sloveniji, Evropi in širše.

Pomembno je izbrati študijsko smer, ki ne le sledi trenutnim trendom, temveč gradi trdne temelje za prihodnost in perspektivno poklicno pot.

FTrgani informativni dnevi FTrgani informativni dnevi za dodiplomski študij na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru, ki ima svoj sedež v Brežicah, bodo v petek, 16. 2. 2024, ob 10. in 15. uri ter v soboto, 17. 2. 2024, ob 10. uri. Za vse, ki se dogodkov v živo ne boste mogli udeležiti, bodo pripravili krajšo predstavitev študija turizma na Fakulteti za turizem UM. Vabljeni, da se jim pridružite v spletni različici informativnega dne, ki bo v soboto, 17. februarja, ob 12. uri prek orodja MS Teams. Zaposleni in študenti Fakultete za turizem UM se bodo potrudili, da boste prejeli vse informacije in da vam bodo odgovorili na vsa vaša vprašanja, ki jih prav zagotovo še imate. Kdaj? V petek, 16. februarja, ob 10. in 15. uri, v soboto, 17. februarja, ob 10. uri in v spletni različici v soboto, 17. februarja, ob 12. uri. Kje? Na sedežu Fakultete za turizem UM: Cesta prvih borcev, 36, 8250 Brežice Kaj? Predstavitev dinamičnega, zanimivega, ustvarjalnega študija turizma in dodiplomskih programov. Sodobne turistične prakse (visokošolski strokovni) ter

(visokošolski strokovni) ter Turizem: sodelovanje in razvoj (univerzitetni).

Najbolj iskani kadri na trgu dela

Povpraševanje po strokovnjakih s področja turizma nenehno raste, kar odpira široke zaposlitvene možnosti za diplomante turističnih študijskih programov. Inovativnost in sledenje trendom sta ključni vodili fakultete, zato so bili študijski programi prenovljeni in posodobljeni v skladu s potrebami trga. Poseben poudarek je na digitalizaciji, trajnosti in znanju jezikov, kar omogoča študentom pridobiti najnovejša znanja in veščine, ki jih potrebujejo v hitro spreminjajočem se svetu turizma.

Primeri dobrih praks iz prve roke

Pomemben del izobraževanja na Fakulteti za turizem UM je tesno povezan s pridobivanjem praktičnih izkušenj. Obvezno praktično upodabljanje, potovanja pod usposobljenim vodstvom, terenske vaje in gostujoči predavatelji iz turistične stroke prinašajo sveže poglede ter neprecenljive izkušnje, ki vam bodo pri delu v turizmu prišle prav. Študenti imajo priložnost sodelovati v raziskovalnih in projektnih dejavnostih s podjetji ter organizacijami v turistični industriji in tako že v času študija graditi svojo profesionalno mrežo.

Poudarek je tudi na mednarodni izmenjavi študentov, ki predstavlja dragoceno priložnost za pridobivanje globalne perspektive in medkulturnega razumevanja. To je priložnost tako za osebno kot strokovno rast, ki študentom omogoča, da postanejo globalno usmerjeni in kompetentni strokovnjaki na svojem področju.

Če vas torej mikajo potovanja, raziskovanje in delo v dinamičnem okolju turizma, potem je študij na Fakulteti za turizem UM prava odločitev za vas. Odkrijte svet možnosti, ki jih ponuja, ter se pripravite na izpopolnjujočo poklicno pot.

Na magistrski stopnji poudarek na osebnem pristopu

Fakulteta za turizem UM se zavzema za osebni pristop k študiju. Majhnost fakultete omogoča individualno prilagojenost pri študiju ter omogoča tesno sodelovanje med študenti in predavatelji. Študenti v času podiplomskega študija pridobijo potrebna znanja, ki se nadgrajujejo in omogočajo razvoj kreativnih idej za magistrsko delo že med študijskim procesom.

Delo poteka v manjših skupinah, kar zagotavlja prilagodljivost in individualno mentorstvo. Študenti se učijo na primerih iz prakse ter sodelujejo v projektih, mednarodnih gostovanjih tujih strokovnjakov in praktični izvedbi ter analizi potovanj, kar obogati njihovo izkušnjo in poglobi znanje na področju turizma.

Redni magistrski študij na Fakulteti za turizem UM je brezplačen in poteka med tednom v popoldanskem času, kar študentom omogoča usklajevanje študija z njihovimi delovnimi obveznostmi.

Zakaj študirati na Fakulteti za turizem? Butična fakulteta in mirno študijsko okolje.

Poudarek na osebnem pristopu in kakovostnih medosebnih odnosih.

Izkušeni predavatelji z ustvarjalnimi in inovativnimi učnimi pristopi.

Zagotavljanje kakovosti študija z mentorstvom in individualnim usmerjanjem.

Pridobivanje izkušenj z vključenostjo v projekte in raziskave.

Najsodobnejši študijski programi turizma po meri gospodarstva in študentov, posodobljeni leta 2020.

Praktično usposabljanje in terenske vaje.

Spoznavanje sveta s pomočjo študentskih izmenjav, potovanj in ekskurzij.

Mednarodna sodelovanja v obliki študijskih izmenjav in gostovanj.

Brezplačen redni študij na prvi in drugi stopnji.

Študij turizma je dinamičen in zanimiv, nikoli dolgočasen. Izstopite iz množice, vpišite se na Fakulteto za turizem UM in že danes naredite korak na pot perspektivne poklicne kariere. Tukaj preverite izkušnje študentov.

Že tretje leto vpisi na doktorski študij

Doktorski študij Sodobne turistične študije je namenjen tistim, ki želijo poglobljeno raziskovati turistični sektor in sodelovati pri razvojnih projektih v turizmu. Doktorski študijski program temelji na lastnem poglobljenem raziskovalnem delu, na individualnem pristopu in mentorstvu. Več o študijskem programu preverite tukaj.