Priložnost za ugoden nakup zadnjih razkošnih apartmajev v Istri

Istra je ena izmed najbolj priljubljenih turističnih destinacij v Evropi. Obiskovalce privabljajo čudovite plaže, čisto morje, kulturno bogastvo in odlična kulinarika. V zadnjem času postaja vedno bolj privlačna tudi za naložbe v nepremičnine. Nakup apartmaja v Istri namreč omogoča, da v njenih prednostih uživate sami ali pa apartma oddajate turistom, kar vam zagotavlja zanesljiv vir dodatnega dohodka. V Umagu se vam ponuja edinstvena priložnost, saj lahko zadnje apartmaje v Garden Palace Resort kupite z do desetodstotnim popustom. Ostala jih le še petina.

Apartmajsko naselje Garden Palace Resort se razprostira tik ob obali in ponuja izjemno priložnost za nakup nepremičnine v Istri. Razkošno oblikovan apartmajski kompleks je sestavljen iz štirih stavb in omogoča neposreden dostop do morja in plaže. Apartmaji so različni, od garsonjer velikih 45,4 m2 do 4-sobnih apartmajev v velikosti 124,5 m2. Za vse, ki imajo radi velike zunanje lastniške površine, apartmaji omogočajo atrije, lože ter velike terase. Popolnoma opremljen apartma ob morju z garažo je na voljo že od 237.000 evrov. Parkiranje je omogočeno v garaži ali na nivoju, vsakemu od stanovanj pripada določeno število lastniških parkirnih mest.

Med istrskimi mesti velja Umag za eno najbolj priljubljenih destinacij. Mesto očara s svojim šarmom, raznolikostjo in bogato turistično ponudbo. Njegova zgodovina sega v čas rimskega cesarstva, ta pa se odraža tudi v romantično oguljenih pročeljih mesnega jedra. Skozi stoletja je Umag postal veliko trgovsko središče regije in prejelo naziv Hrvaška vrata v Evropo.

Le streljaj iz mestnega jedra v moderni palači udobja Garden Palace Resort lahko odkrijete duh starorimskega izobilja in užitka. Zakaj ne bi tukaj imeli svojega doma na morju, kjer boste lahko uživali v mediteranskem podnebju vse dni v letu?

Udobje novega doma ob morju

Idilično naselje je v neposredni bližini slikovitih sprehajalnih poti, ki vas popeljejo do pristanišča in starega mestnega jedra Umaga. V sklopu apartmajskega naselja Garden Palace Resort so na voljo restavracija, bar in vrt z bazenom. V bližini so plaže, ki bodo zadovoljile različne okuse obiskovalcev, na primer, glavna plaža v Umagu, Dante ali pa med turisti priljubljena plaža Laguna Stella Maris, ter druge zanimive turistične točke, kot sta vodni park Aquapark Istralandia in golf igrišče Adriatic Kempinski. Vse to omogoča, da se lahko popolnoma sprostite ob zvokih valov, uživate v sončnih zahodih in odkrivate čare tega istrskega mesteca.

Vse enote apartmajskega naselja so bile zgrajene leta 2009 in so popolnoma opremljene s sodobnim pohištvom, belo tehniko ter kopalniško opremo, kar zagotavlja udobno in brezskrbno namestitev in bivanje.

Apartmaji v Umagu se trenutno prodajajo po znižanih cenah, kar predstavlja odlično priložnost za tiste, ki iščejo vstop v nepremičninski trg v Istri, saj lahko izkoristijo ugodne cene. Preverite jih v tabeli.

Visok turistični potencial in stalno povpraševanje po nepremičninah

Istra je iz kateregakoli kraja Slovenije dobro dostopna, kar olajša potovanje in izkoriščanje vseh njenih čarov. Kot lastnik nepremičnine v Umagu lahko izkoristite priložnosti za oddajanje turistom in si zagotovite dodaten zaslužek. Zaradi svoje priljubljenosti kot turistična destinacija in nenehnega povpraševanja po nepremičninah nakup apartmaja v Garden Palace Resort predstavlja naložbo, ki ima potencial za rast.

Ne glede na to, ali iščete svoj košček raja za oddih ali želite investirati v privlačno nepremičnino, je apartmajsko naselje Garden Palace Resort odlična izbira. Istrska regija vas bo prevzela s svojo lepoto, gostoljubnostjo in neskončnimi možnostmi za preživljanje prostega časa.

Nakup nepremičnine kot učinkovit način za zaščito pred inflacijo

Nepremičnine so pogosto naložba, ki se obrestuje, če se jih pravilno izbere in upravlja. Njene cene so pogosto povezane z inflacijo in se zvišujejo skladno s splošnim povečanjem cen na trgu. Tako lahko lastniki nepremičnin občutijo povečanje vrednosti svojega premoženja, kar pomaga uravnoteži izgubo vrednosti denarja zaradi inflacije.

Z razpolaganjem s stanovanji, hišami ali apartmaji imate možnost, da ustvarite pasivne dohodke iz najemnin ali pa premoženje povečate s prodajo nepremičnine, ko se njena vrednost poveča. Kljub morebitnim nihanjem na finančnih trgih je dolgoročna rast vrednosti nepremičnin običajno stabilnejša, kar investitorjem omogoča večjo varnost in predvidljivost glede donosnosti. Torej če vas skrbi, kako zaščititi svoje prihranke pred inflacijo, je razmislek o nakupu nepremičnine v Umagu lahko odgovor na to vprašanje.

