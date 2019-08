Prihod Uberja v Slovenijo ni prioriteta

Uber je imel konec julija težave na Dunaju, saj je moral za skoraj teden dni ukiniti svoje storitve v avstrijski prestolnici. Razlog je bila odločitev sodišča, v skladu s katero je moralo ameriško podjetje za delovanje v Avstriji ustanoviti podružnico v tej državi in pridobiti ustrezna dovoljenja, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

Po skoraj tedenskem premoru je Uber na Dunaju svojim strankam obljubil za 30 odstotkov cenejše storitve v obdobju dveh tednov. Podjetje je obljubilo tudi, da bo "dober partner avstrijski državi, voznikom in uporabnikom". Uber po novem v Avstriji deluje z lokalno podružnico, ki je tudi zavezanka za plačilo davkov, in ustrezno licenco za opravljanje prevozov.

Ne izključujejo popolnega umika

Foto: Reuters Ameriško tehnološko podjetje je v Avstriji že dolgo v sporu s taksisti, tudi začasno prepoved opravljanja storitev mu je "zakuhala" taksi centrala 40100. V Avstriji Uber sicer izvaja pilotno fazo prevozov tudi v Salzburgu, Gradcu in Linzu, a po enotedenski prekinitvi storitve v teh mestih ni ponovno zagnal.

V Avstriji so pred kratkim potrdili zakonodajo, ki izenačuje status taksijev in najemnih vozil ter predvideva ukinitev možnosti prilagajanja cen. Vsi izvajalci prevozov z osebnim avtomobilom bodo morali od septembra 2020 upoštevati enotno tarifo in tudi pridobiti licenco. Uber tako ne izključuje možnosti popolnega umika iz Avstrije.

V Sloveniji več poskusov

V Sloveniji je bilo do zdaj več poskusov, da bi odprli vrata Uberju in podobnim storitvam za prihod v državo, vendar bi to zahtevalo spremembo zakonodaje. V Uberju so zagotavljali, da si želijo v Ljubljani ponuditi celovito licencirano storitev, ki bi bila v skladu z vsemi zakoni in drugimi predpisi, a soglasja v državnem zboru o primerni rešitvi do zdaj še ni bilo. Nazadnje je propadel poskus SDS konec leta 2017.

Aktualna vlada se sicer vprašanja Uberja loteva počasi. "Trenutno prioritetno vlagamo vse napore v izboljšanje javnega potniškega prometa," so za STA povedali na ministrstvu za infrastrukturo. "Na strokovni ravni pa preučujemo tudi koncepte dopolnjevanja javnega potniškega prometa z novimi oblikami mobilnosti, kamor sodijo tudi razne platforme za povezovanje povpraševanja in ponudbe," so dodali.

Na ministrstvu za infrastrukturo zagotavljajo še, da so načeloma naklonjeni konceptom in storitvam iz konteksta delitvene ekonomije, ki prispevajo k ciljem trajnostne mobilnosti.