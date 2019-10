Prihaja še en letalski prevoznik: od decembra z Brnika v Ukrajino

Brussels Airlines, Lufthansa in Swiss so že potrdili prihod na brniško letališče, zadnji novinec pa je ukrajinski letalski prevoznik Windrose. Tako je razvidno s spletne strani Brnika, kjer je Windrose naveden med prevozniki, ki letijo s tega letališča.

Ukrajinski letalski prevoznik, ki obstaja od leta 2003, bo z Brnika letel od 21. decembra, opravil pa bo tri polete tedensko (v torek, četrtek in soboto). Za zdaj so leti načrtovani do konca marca oziroma do konca zimskega voznega reda.

Na spletni strani letalskega prevoznika za zdaj podatkov o prihodu na Brnik še ni.

Pred dvema letoma že napovedali prihod

Foto: Klemen Korenjak Windrose se je v preteklosti že omenjal kot možni kandidat za prihod na brniško letališče. Informacija se je pojavila natanko pred dvema letoma, ko so napovedovali polete iz Kijeva v Ljubljano in Maribor, ob Kijevu pa bi leteli še v četrto največje ukrajinsko mesto Dnipro, vendar do realizacije dogovora ni prišlo. Takrat naj bi sicer že dobili dovoljenje ukrajinske letalske oblasti za polete. V Kijev je krajše obdobje letela tudi Adria.

Windrose Airlines je ukrajinska letalska družba s sedežem na mednarodnem letališču Boryspil v Kijevu, ki je bila ustanovljena leta 2003. Večinoma leti na čarterskih linijah po Zahodni Evropi, Bližnjem vzhodu in Aziji. Lastniško je povezana z enim najbogatejših Ukrajincev Igorjem Kolomojskim, nekdanjim guvernerjem dnipropetrovske oblasti, danes pa vodilnim človekom skupine PrivatBank.