Predbožično darilo: rezervoar bo spet cenejši

Cene bencina v Sloveniji upadajo zadnja dva meseca. Od polnoči bo tako cena za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina znašala 1,218 evra oziroma 0,8 centa manj kot pred 14 dnevi. Liter dizla pa bo od polnoči stal 1,249 evra oziroma dva centa manj kot pred tem.

V zadnjem letu je bila najvišja cena neosvinčenega bencina v začetku oktobra, ko je bilo za liter treba odšteti 1,373 evra, dizel pa je bil najdražji 23. oktobra, liter je stal 1,364 evra.

Za primerjavo: v začetku decembra lani je bilo za 50-litrski rezervoar neosvinčenega 95-oktanskega bencina odšteti 3,55 evra več, pri dizelskem rezervoarju pa je letošnje decembrsko točenje goriva za 0,25 evra dražje.

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.



Določajo se v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov na vsakih 14 dni, po metodologiji, ki temelji na gibanju cen pogonskih goriv na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Pri izračunu modelske cene se upošteva tudi biokomponenta.