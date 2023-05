Pravljično naselje v osrčju Istre: edinstvena priložnost za nakup nepremičnine

Slovenska Istra je eden najlepših delov Slovenije in ima izjemno ugodno ozračje za bivanje. Ponaša se s čudovitimi obalnimi mesti, slikovitimi vasicami in čistim morjem. Koper, Portorož in Piran so nekatera izmed mest, ki očarajo s svojo arhitekturo, tlakovanimi uličicami, zanimivo kulturno dediščino in bogato turistično ponudbo. Poleg čudovitih mest slovenska Istra ponuja slikovito lepoto narave – zelene griče in vinograde, oljčne nasade in neskončne poglede na morje. Le streljaj od čudovitih obmorskih mestec se je začela gradnja soseske Murva , ki predstavlja protiutež sodobnemu, hitremu tempu življenja zunaj urbanih središč.

Ste si kdaj želeli živeti v čudovitem okolju ob morju, v prostornem domu z naravnim kamnitim ovojem, ki zagotavlja pristno in avtohtono izkušnjo? Soseska Murva je popolnoma unikatna nepremičninska priložnost, ki omogoča uresničitev teh sanj. S samo 44 stanovanji in 16 vrstnimi hišami Murva ponuja intimno in ekskluzivno bivanje v naravi. S pomočjo inovativnega pristopa in vrhunskega oblikovanja je soseska postala sinonim za udobje in visokokakovostno bivanje.

Svojo nepremičnino si lahko rezervirate že danes, vseljiva pa bo predvidoma poleti 2025. Predvidena povprečna cena je 3.200 evrov na kvadratni meter + DDV za stanovanja, tako da je dostopna širši javnosti. Rezervirajte si termin za sestanek in prejmite nezavezujočo rezervacijo.* Preverite ponudbo in poiščite najboljšo možnost zase!

Edinstven čar in estetski videz soseske

Ena največjih prednosti soseske Murva je njena izvedba stanovanjskih blokov in vil v kraškem slogu s kamnitim ovojem, kar predstavlja neposredno nasprotje sodobni gradnji z umetnimi materiali. Ta ji daje ne samo estetsko privlačen videz, temveč jo dela tudi trajnostno.

Kamnite hiše so znane po svoji odpornosti proti vremenskim vplivom in se ponašajo z dolgo življenjsko dobo, ki preživi več generacij. So energijsko učinkovite, saj kamen ohranja notranjo temperaturo stabilno ter tako zmanjšuje potrebo po ogrevanju ali hlajenju. Debelina kamnitega zidu in gostota materiala absorbirata zvok in preprečujeta prehajanje hrupa iz okolice. To ustvarja mirno in tiho bivalno okolje. Poleg tega naravni kamen prinaša toplino, eleganco in naravno lepoto v arhitekturo. Kamnita gradnja je brezčasna in se prilagaja različnim slogom, od klasičnega do sodobnega.

Arhitektura na morju pa ob kamniti gradnji ustvarja pravljično oazo, kjer se prebivalci sprostijo in najdejo svoj mir. Narava in bližina morja omogočata zdrav način življenja, ki spodbuja tako k aktivnosti na in v morju kot tudi k pohodništvu in kolesarjenju.

Sodobno zasnovan projekt narekuje kakovost bivanja

Še v tem mesecu naj bi bili sprejeti splošni pogoji prodaje, tako da bo že mogoče podpisovanje prodajnih pogodb za stanovanja s prostornimi, svetlimi in elegantno oblikovanimi prostori, ki bodo omogočala maksimalno udobje in sprostitev. Zunanja arhitektura odraža harmonično povezavo z naravnim okoljem, saj bodo tako stanovanjski kompleksi kot vile, narejene v kraški avtohtoni izvedbi, kar ustvarja nadvse prijetno vzdušje in občutek domačnosti.

Projekt soseske je sodobno zasnovan, s poudarkom na kakovosti bivanja. Soseska je orientirana tako, da omogoča odprt pogled proti morje in na Savudrijski polotok. Avtentično majhno naselje Šmarje prebivalcem zagotavlja vse, kar potrebujejo za brezskrbno bivanje. V neposredni bližini so šola, nogometno igrišče, zdravstveni dom, gostišča, pošta, frizerski salon, trgovine in tudi vinske kleti.

Brezskrbni dnevi na soncu in svežem morskem zraku

Poleg kakovostne gradnje in premišljene zasnove prostorov je ena od ključnih prednosti rezidenc in vil Murva tudi njihova odlična lokacija. Šmarje je mirna vasica, ki omogoča umik od vsakodnevnega vrveža, hkrati pa je dovolj blizu obmorskih mestnih središč, kot sta Koper in Piran, kjer so na voljo številne možnosti za nakupovanje, kulturo, turizem in rekreacijo. Tudi bližina hrvaške meje je odlična prednost za tiste, ki si želijo raziskovati in doživeti tudi sosednjo državo.

Razgledi proti morje, stran od gneče in hrupa, so ključne prednosti Rezidence Murva. Z novo plažo v Kopru, ki je oddaljena le deset minut vožnje, boste lahko uživali v brezskrbnih dneh na soncu in svežem morskem zraku.

Prestižne vrstne hiše za zahtevnejše kupce

Vile Murva se ponašajo z moderno arhitekturo, ki se zlije z okolico in ji dodaja šarm. Uporabljeni materiali so visoke kakovosti in zagotavljajo trajnost ter estetski videz objektov. Velika okna omogočajo, da prostori prejmejo obilico naravne svetlobe, hkrati pa omogočajo neposreden pogled na okoliško naravo in morje.

Pri načrtovanju 16 vil je bila posebna pozornost namenjena premišljenosti, dovršenosti in prestižu. Bivalni del hiš bo urejen v dveh nadstropjih. V kletnem delu je predviden večnamenski prostor, ki ga bo vsak lastnik uporabil v skladu z lastnimi potrebami.

Gradnja soseske Murva se je že pričela:

Postanite del te brezčasne arhitekture

Rezidence in vile Murva so odlična priložnost za tiste, ki si želijo kakovostnega bivanja v idiličnem okolju. Bodisi kot stalno prebivališče bodisi kot počitniški apartma ponujajo udobje, eleganco in stik z naravo. Vsaka nepremičnina je skrbno zasnovana, da zadovolji potrebe kupcev, ki cenijo vrhunsko kakovost in udobje.

Rezervacija nepremičnin je že v polnem teku. Za več informacij o rezidencah in vilah Murva se lahko obrnete na podjetje Stoja Trade.

