Povprečen Slovenec z manj premoženja kot pred krizo

Svetovno premoženje je v obdobju od začetka lanskega julija do konca letošnjega junija naraslo za 2,6 odstotka oziroma 9.100 milijard dolarjev, na 360.600 milijard dolarjev (319.200 milijard evrov), kaže ta teden objavljena študija švicarske bančne skupine Credit Suisse.

Najbogatejši so v povprečju še vedno Švicarji s 564.650 dolarjev premoženja na prebivalca. Na drugo mesto so se s 489.260 dolarjev uvrstili Hongkongčani, na tretje pa Američani (432.370 dolarjev na prebivalca).

Povprečno premoženje odrasle osebe se je v 12 mesecih najbolj povečalo v Švici, in sicer za 17.790 dolarjev. Sledijo ZDA (za 11.980 dolarjev) in Japonska (za 9.180 dolarjev). Najbolj zmanjšalo se je v Avstraliji (za 28.670 dolarjev).

Povprečen Slovenec ima za 108 tisoč evrov premoženja

Povprečen odrasli Slovenec je imel sredi letošnjega leta za 122.508 dolarjev (108.472 evrov) premoženja, kar je 85.508 dolarjev več kot leta 2000 in 7.972 dolarjev manj kot konec leta 2007. Skupno premoženje 1,675 milijona odraslih Slovencev je bilo vredno 205 milijard dolarjev (181,5 milijarde evrov), razkriva študija.

Število novih milijonarjev se je na globalni ravni povečalo za 1,1 milijona, na 46,8 milijona. Največ novih milijonarjev so dobili v ZDA, in sicer 675 tisoč. Tam prebiva 40 odstotkov vseh svetovnih milijonarjev in 40 odstotkov tistih, ki predstavljajo odstotek najbogatejših Zemljanov.

Foto: Miran Kambič Po dobrih 150 tisoč novih milijonarjev sta prispevali Japonska in Kitajska. Velik upad milijonarjev so medtem zabeležili v Avstraliji, kjer jih je bilo konec letošnjega junija 124 tisoč manj kot v začetku lanskega julija.

Porazdelitev bogastva močno nesorazmerna

Od leta 2000 do letos se je najbolj povečalo število tistih, ki imajo od deset tisoč do sto tisoč dolarjev premoženja. "To kaže na rastočo blaginjo v državah v razvoju, predvsem na Kitajskem, in porast srednjega sloja v razvitih državah," so zapisali avtorji študije.

Opozorili so tudi na še vedno močno nesorazmerno porazdelitev bogastva. Spodnja polovica Zemljanov glede na lestvico osebnega premoženja je imela sredi letošnjega leta v lasti skupno manj kot odstotek svetovnega premoženja, najbogatejših deset odstotkov pa 82 odstotkov premoženja. Še bolj skrb vzbujajoč je po navedbah avtorjev poročila podatek, da si odstotek najbogatejših Zemljanov lasti skupno 45 odstotkov vsega svetovnega premoženja.

Naraščajo neenakosti znotraj držav

"Medtem ko se vrzel med državami zaradi gospodarskega napredka držav v razvoju zmanjšuje, z okrevanjem po svetovni finančni krizi naraščajo neenakosti znotraj posameznih držav," je ob objavi poročila zapisal predsednik uprave skupine Credit Suisse Urs Rohner.

Povprečen odrasli Zemljan je imel sicer sredi letošnjega leta za 70.850 dolarjev (62.716 evrov) premoženja, kar je 1,2 odstotka več kot sredi lanskega leta.