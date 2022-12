Poteza japonske centralne banke potopila azijske borze

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem se slabšajo obeti za gospodarsko rast kitajskega gospodarstva. Svetovna banka je tako danes zaradi vpliva protikoronske politike in stanja na nepremičninskem sektorju znižala napoved za letošnjo rast kitajskega gospodarstva s 4,3 odstotka, kar je napovedovala junija, na 2,7 odstotka. Za prihodnje leto jo je znižala z 8,1 na 4,3 odstotka. Foto: Guliverimage

Japonska centralna banka je s potezo, ki naznanja konec ohlapne denarne politike, potopila azijske borze. Indeksi so se obrnili navzdol, med vlagatelji pa se krepi strah pred recesijo. Medtem je Svetovna banka za Kitajsko znižala gospodarsko napoved.

Na Japonskem je odmevala odločitev japonske centralne banke, ki je presenetljivo posegla v svojo sicer ohlapno denarno politiko. Zato se je močno v primerjavi z dolarjem okrepila nacionalna valuta jen. To je na borzi sprožilo panično prodajo, osrednji indeks Nikkei 225 pa je izgubil 2,46 odstotka, poročajo tuje tiskovne agencije.

Japonska centralna banka je sklenila sprostiti razpon, v katerem se gibljejo donosi dolgoročnih desetletnih državnih obveznic. Trgi to razumejo kot prvi korak k zategovanju vajeti na monetarnem področju. Medtem ko so preostale centralne banke po svetu zaostrovale denarno politiko, jo je Japonska doslej ohranjala ohlapno in s tem podpirala domače povpraševanje.

To je vplivalo tudi na trgovanje na preostalih vodilnih azijskih borzah. V Šanghaju so se delnice danes v povprečju pocenile za odstotek, v Hongkongu pa za 1,6 odstotka. V Južni Koreji indeks Kospi izgublja 0,8 odstotka, v Singapurju pa indeks STI okoli petino odstotka. V Avstraliji je All Ordinaries 1,7 odstotka pod gladino.

