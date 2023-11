Pošta Slovenije – najbolj zaupanja vredna izbira za vaš posel!

Oglasno sporočilo

Zaupanje je pomemben dejavnik uspešnega odnosa v življenju in v poslu. Pošta Slovenije zaupanje gradi z bogatimi izkušnjami zanesljivega povezovanja ljudi in gospodarstva ter s prilagajanjem potrebam in željam strank. To je mogoče v celoti izvesti le z osebnim pristopom, zato ne preseneča, da kar 89 odstotkov prejemnikov pošiljk pozna svojega poštarja in mu zaupa . Poklic poštarja je po izsledkih raziskave Ogledalo Slovenije na tretjem mestu najbolj zaupanja vrednih poklicev.

Foto: Pošta Slovenije

Visoka stopnja zaupanja in zadovoljstva med prejemniki je dodatno zagotovilo za hitro, zanesljivo in enostavno dostavo, ki je eden ključnih dejavnikov spletnega nakupovanja. Na ta način si Pošta Slovenije vseskozi prizadeva poslovnim partnerjem pomagati izboljšati njihove konkurenčne prednosti in pozitivno prispevati k odlični uporabniški izkušnji strank. Temu pritrjujejo tudi raziskave podjetja Valicon, po katerih je Pošta Slovenije najbolj zaupanja vreden dostavljalec paketov v Sloveniji. Še več, dodatna raziskava razkriva, da je z dostavo zadovoljnih kar 96 odstotkov prejemnikov pošiljk.

S poslovnimi partnerji gradijo dolgoročen odnos, ki temelji na spoštovanju, zanesljivosti in osebnem pristopu. Vsakemu poslovnemu partnerju je na voljo osebni skrbnik in tehnična podpora ter aplikativna podpora za obdelavo pošiljk. Ob tem zagotavljajo avtomatsko zavarovanje pošiljk do 420 evrov, brezplačne prevzeme pošiljk, možnost prenosa večjih dimenzij paketov do tisoč kilogramov, brezplačno vračilo neprevzetih pošiljk in še številne druge ugodnosti. Po podatkih in rednih meritvah enega izmed desetih največjih evropskih spletnih trgovcev dosegajo odlične rezultate v dostavi in po mnenju njegovih kupcev eno najvišjih ocen zadovoljstva (NPS) med vsemi njihovimi partnerji za dostavo po Evropi.

Viri: ¹Raziskava za Pošto Slovenije, Valicon (oktober 2023, n=1013), ²Raziskava za Pošto Slovenije, Valicon (oktober 2023, n=2611), ³Raziskava Ogledalo Slovenije, Valicon (oktober 2023, n=1.064).

V Pošti Slovenije se zavedajo, da imajo poslovni partnerji različne želje in potrebe, zato se posvečajo vsakemu od njih. S storitvijo Hitra pošta pošiljke dostavijo tudi v zelo kratkem času. V Ljubljani pošiljko dostavijo v samo eni uri od oddaje naročila, v drugih večjih mestih pa v zgolj dveh urah, saj se zavedajo, da je v današnjem hitrem tempu življenja čas izjemno dragocen.

Z dostavo več kot 850 tisoč gospodinjstvom po Sloveniji je Pošta Slovenije prisotna na vseh naslovih in je številka ena v osebni dostavi. Osebna dostava na dom je med Slovenci prva izbira glede načina dostave. Kljub temu pa sodoben življenjski slog narekuje tudi drugačne osebne preference glede načina dostave. Spletnemu kupcu je tako na voljo osebna dostava kamorkoli in na najbolj priročno mesto. Prek aplikacije Moja dostava – moja izbira lahko izbira med številnimi možnostmi, kot so dostava na domači naslov, na pošto, na delovno mesto, na dogovorjeno mesto, v paketomat, paketnik ali na bencinski servis.

Dostavljamo predano in z nasmehom. Foto: Pošta Slovenije

Širitev mreže prevzemno-oddajnih točk je proces, ki mu v Pošti Slovenije namenjajo veliko pozornosti. Največjo paketno-logistično mrežo so pred kratkim povečali z novimi prevzemnimi mesti za stranke, ki si želijo izbrati dostavo v paketomate. S širitvijo mreže in novimi prevzemnimi mesti je strankam na voljo več kot 1.300 prevzemno-oddajnih točk po vsej državi.

Več kot 2.600 poštarjev, ki s strankami gradijo zaupanja vreden odnos, vsakodnevno skrbi, da so pošiljke pri naslovnikih v čim krajšem času. Pri spletnih nakupih je dostava paketa tisti dogodek, ki se ga kupci najbolj veselijo in ki jim pomeni največ, zato je pomembno, da ta poteka kar najbolj gladko in brez težav.

Vas zanima sodelovanje z nami? Preverite več informacij in prednostih paketne dostave! Pošta Slovenije, zanesljivo z vami!

Naročnik oglasnega sporočila je POŠTA SLOVENIJE, D. O. O.